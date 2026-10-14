Berlin (ots) -Der Direkt-Broker tradegate.direct bietet mit 4.000 sparplanfähigen ETFs das größte ETF-Sparplanangebot. Das ergibt eine Untersuchung der FMH-Finanzberatung für die WirtschaftsWoche (WiWo), bei der insgesamt 23 Anbieter getestet wurden.WirtschaftsWoche veröffentlicht Ranking der besten ETF-Broker.Die FMH-Finanzberatung hat exklusiv für WiWo "die besten Broker für ETF-Anleger" bewertet. Ergebnis: tradegate.direct erhält die Note "Sehr gut" (September 2026).tradegate.direct mit größter sparplanfähiger ETF-AuswahlBesonders sticht tradegate.direct beim ETF-Angebot hervor: 4.000 ETFs sind über den Direkt-Broker sparplanfähig. Damit bietet tradegate.direct unter allen untersuchten Anbietern die größte Auswahl an sparplanfähigen ETFs.Für die Sparplan-Ausführung fallen bei tradegate.direct keine Gebühren an. Auch Depot- und Ordergebühren erhebt tradegate.direct nicht. Lediglich marktübliche Spreads sind möglich.So wurde getestetFür das Ranking untersuchte die FMH-Finanzberatung insgesamt 23 Anbieter, unterteilt in "Online- und Neo-Broker" sowie in "Geschäfts- und Direktbanken". Bewertet wurden Trades mit einem Volumen von 500 Euro sowie 10.000 Euro. Der Fokus lag insbesondere auf möglichen Depotkosten, Transaktionskosten und Ordergebühren sowie auf der Größe des ETF-Angebots.Quelle: WirtschaftsWoche, "Die besten Broker für ETF-Anleger".Durchführung der Untersuchung: FMH-Finanzberatung.Karsten Haesen, Vorstandsmitglied der Tradegate AG, erklärt: "Mit 4.000 sparplanfähigen und handelbaren ETFs bieten wir Privatanlegern eine besonders große ETF-Auswahl. Gleichzeitig bleiben Sparpläne bei tradegate.direct kostenfrei. Die Auszeichnung der WirtschaftsWoche bestätigt unseren Anspruch, Privatanlegern ein breites Handelsuniversum mit professionellen Trading-Möglichkeiten bereitzustellen."tradegate.direct vielfach ausgezeichnettradegate.direct wurde bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem als Spitzenreiter in der Kategorie "Sicherheit" (BÖRSE ONLINE und Deutsches Kundeninstitut DKI, September 2026) oder als "Kostensieger" (Stiftung Warentest Finanzen, Dezember 2025 und Oktober 2024). Zum Hintergrund: tradegate.direct erhebt grundsätzlich keine Order-, Börsen- oder Depotgebühren; nur marktübliche Spreads sind möglich.Über tradegate.direct und Tradegate AGtradegate.direct richtet sich speziell an aktive Trader und anspruchsvolle Privatanleger. Der Direkt-Broker ermöglicht den direkten Handel an Europas liquidester Retail-Börse, der Tradegate BSX. Anleger profitieren insbesondere von dauerhafter Kostenfreiheit (marktübliche Spreads können anfallen); außerdem von professionellen Trading-Funktionen und langen Handelszeiten. tradegate.direct ist ein Angebot der Tradegate AG. Das renommierte Berliner Unternehmen verfügt über eine Vollbanklizenz und mehr als 30 Jahre Börsen- und Finanzexpertise. www.tradegate.directPressekontakt:Jakob RichterRedgert Commsjakob.richter@redgertcomms.com01590 160 10 90Original-Content von: tradegate.direct, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180006/6370761