ASML Aktie: Rekord-Gewinnmarge und KI-Boom stützen die Halbleiter Aktie

Der niederländische Ausrüster der Chipindustrie hat seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorgelegt und die Märkte zunächst gespalten: Während der Quartalsumsatz mit 11,66 Milliarden Euro die Konsensschätzung von 11,72 Milliarden Euro um wenige Millionen verfehlte und die ASML Aktie in einer ersten Marktreaktion um rund 4 - nachgab, übertraf die Ertragskraft alle Erwartungen. Ein Nettogewinn von 4,96 Milliarden Euro (Konsens: 4,11 Milliarden Euro) und eine Bruttomarge von 57,5 - demonstrieren eindrucksvoll, warum der Titel als zentrale Halbleiter Aktie das technologische Fundament des weltweiten KI-Booms bildet.

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