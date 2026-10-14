Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 14.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Dreißigtausend potenzielle Verkäufer und fast keine konkurrierenden Bieter
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME
Tradegate
14.10.26 | 11:43
1.535,60 Euro
+0,03 % +0,40
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
EURONEXT-100
Niederlande 30
Eurozone 50
Europa 50
Europa 600
1-Jahres-Chart
ASML HOLDING NV Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ASML HOLDING NV 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1.535,201.535,6011:43
0,0000,00011:43
XTB
14.10.2026 10:18 Uhr
307 Leser
Artikel bewerten:
(1)

ASML Aktie: Rekord-Gewinnmarge und KI-Boom stützen die Halbleiter Aktie

Der niederländische Ausrüster der Chipindustrie hat seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorgelegt und die Märkte zunächst gespalten: Während der Quartalsumsatz mit 11,66 Milliarden Euro die Konsensschätzung von 11,72 Milliarden Euro um wenige Millionen verfehlte und die ASML Aktie in einer ersten Marktreaktion um rund 4 - nachgab, übertraf die Ertragskraft alle Erwartungen. Ein Nettogewinn von 4,96 Milliarden Euro (Konsens: 4,11 Milliarden Euro) und eine Bruttomarge von 57,5 - demonstrieren eindrucksvoll, warum der Titel als zentrale Halbleiter Aktie das technologische Fundament des weltweiten KI-Booms bildet.

Vollständigen Artikel weiterlesen


- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

© 2026 XTB
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.