Trotz gestiegener Finanzierungskosten präsentiert sich der Kaufmarkt hierzulande insgesamt preisstabil. So haben die Angebotspreise im dritten Quartal bundesweit erneut leicht zugelegt. Anders sieht es hingegen bei der Nachfrage aus. Der Kaufmarkt für Wohnimmobilien in Deutschland erweist sich als preisstabil. Dies zeigen Ergebnisse des aktuellen WohnBarometer für das dritte Quartal 2026, die ImmoScout24 vorgestellt hat. Demnach entwickelten sich die Kaufpreise im bundesweiten Durchschnitt weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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