Wien (ots) -Österreichische Hotelgruppe bietet 7 % Zinsen oder 9 % in Urlaubsgutscheinen. Zeichnung ab 500 Euro noch bis 30. November 2026 über die Plattform CONDA.Die österreichische Hotelgruppe COOEE alpin erweitert ihr Portfolio um zwei Häuser in Kaprun | Zell am See und Bad Goisern | Hallstatt. An dieser Expansion können sich auch Anleger mit Wohnsitz in Deutschland beteiligen: Über die Investmentplattform CONDA ist eine nachrangige Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 2,5 Millionen Euro noch bis 30. November 2026 zeichenbar.COOEE alpin betreibt Hotels in den österreichischen Alpen und richtet sich an Aktivurlauber, Familien, Paare und Gruppen. Schon heute verbringen zahlreiche Gäste aus Deutschland ihren Urlaub in den Häusern der Gruppe.Zinsen in Euro oder in UrlaubstagenBei der Zeichnung stehen zwei Varianten zur Wahl: 7 % Zinsen pro Jahr in Geld oder 9 % pro Jahr in Form von Wertgutscheinen, die in allen COOEE alpin Hotels eingelöst werden können, auch in künftigen Häusern. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre bis 30. November 2031, eine Beteiligung ist ab 500 Euro möglich. Ab einem Investment von 5.000 Euro gibt es zusätzlich über die gesamte Laufzeit 10 % Rabatt auf Direktbuchungen sowie einmalig einen Urlaubsgutschein im Wert von 500 Euro.Wachstum in beliebten UrlaubsregionenCOOEE alpin wurde 2016 von Thomas Schmid und dem ehemaligen Skirennläufer Rainer Schönfelder gegründet. Das Konzept ist bewusst klar gehalten: nicht zu viel und nicht zu wenig, mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Vertrieb, Revenue Management, Marketing und Buchhaltung werden für alle Häuser zentral aus Wien gesteuert.Zu den drei bestehenden Hotels in Kärnten, Oberösterreich und Tirol kommen nun zwei Standorte im Salzburger Land und im Salzkammergut hinzu. Das Hotel in Kaprun mit 90 Zimmern ist bereits in Betrieb und wird nach einem Umbau voraussichtlich ab Juni 2027 unter der Marke COOEE alpin geführt. In Bad Goisern entsteht ein Neubau mit 78 Zimmern. Für 2026 erwartet die Gruppe eine Auslastung von rund 82 %."Mit Kaprun und Bad Goisern kommen zwei Häuser mit Pool und einem deutlich größeren Angebot dazu. Und das ist erst der Anfang", sagt Rainer Schönfelder, Mitgründer von COOEE alpin.Erste Finanzierungsrunde vorzeitig zurückgezahltBereits 2017 hat sich COOEE alpin über Privatanleger finanziert. Diese erste Anleihe wurde vollständig und vor Laufzeitende inklusive aller Zinsen zurückgezahlt. Einer der damaligen Investoren ist Business Angel Michael Altrichter: "Ich war bereits bei der ersten Investmentrunde in Bad Kleinkirchheim dabei und habe mein Investment inklusive Zinsen erfolgreich zurückerhalten. Umso beeindruckender ist es zu sehen, wie stark und erfolgreich sich COOEE alpin seither entwickelt hat."Alle Informationen zur Anleihe:crowd.cooee-alpin.comÜber COOEE alpinCOOEE alpin betreibt Hotels in österreichischen Ferienregionen. Die bestehenden Häuser befinden sich in Bad Kleinkirchheim in Kärnten, Gosau am Dachstein in Oberösterreich und St. Johann in Tirol in den Kitzbüheler Alpen.Mit Kaprun | Zell am See im Salzburger Land und Bad Goisern | Hallstatt im Salzkammergut wächst die Gruppe auf insgesamt fünf Standorte. COOEE alpin richtet sich an Gäste, die einen unkomplizierten Urlaub in den österreichischen Alpen mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.Die Gruppe beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und wird aus der Zentrale in Wien geführt.www.cooee-alpin.comRisikohinweis: Der Erwerb dieser Veranlagung ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Emittentin: You Will Like It Hotels GmbH.COOEE alpin Anleihe: Beteiligung bis 30. November möglich Alle Infos zur Anleihe (https://crowd.cooee-alpin.com/)Pressekontakt:You Will Like It Hotels GmbHGilles Johann, MATelefon: +43 59 7878 199E-Mail: crowd@cooee-alpin.comWebsite: https://crowd.cooee-alpin.com/Original-Content von: COOEE alpin Hotels, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183506/6370805