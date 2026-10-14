Man stelle sich vor: Auf der einen Seite ein milliardenschwerer Offener Immobilienfonds mit illiquiden Assets (vulgo Immobilien) und auf der anderen Seite Privatanleger und Vermögensverwalter, die ihre Anteile täglich für Bares von diesem Fonds zurückfordern können. Dass diese Struktur und Rechnung nicht aufgehen kann, hätte jedem klar sein müssen. Denn Notverkäufe von Immobilien für rasche Liquidität sind nicht erlaubt. Der Finanzmarktaufsicht FMA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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