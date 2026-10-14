Berlin (ots) -Wie wird die gesunde Wahl beim täglichen Einkauf automatisch zur leichtesten Entscheidung? Und wie gelingt die Wende zu einer nachhaltigen Ernährung ohne Bevormundung? Unter dem Titel "The Power of Nudging" hat Lidl in Deutschland am 13. Oktober 2026 in das Berliner Telegraphenamt eingeladen. Im Rahmen der etablierten Veranstaltungsreihe "Lidl im Dialog" diskutierte der Lebensmitteleinzelhändler mit Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verbraucherschutz darüber, wie Impulse am Point-of-Sale den Wandel beschleunigen können.Nudging als Beschleuniger der ErnährungswendeDen Auftakt machte der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar mit seiner Keynote "Die Kunst des Anstupsens: Wieso verändern wir unser Verhalten?". Im Anschluss vertiefen die Teilnehmer das Thema an vier interaktiven Thementischen:- Sortiment: Optimale Platzierung für die unbewusste Entscheidung zur gesunden Alternative.- Ethik: Grenzen und Akzeptanz von sanftem Anstupsen am Regal.- Transparenz: Leicht verständliche Informationen auf einen Blick.- Digital: Potenziale digitaler Kanäle für passgenaue, persönliche Anreize.Prof. Dr. Nina Langen (Leiterin Bildung für Nachhaltige Ernährung und Lebensmittelwissenschaft und des Sustainable Food Choice Hub der Technischen Universität Berlin) rundet das Thema mit dem Vortrag "Nudging und Kaufentscheidungen am Point of Sale" aus wissenschaftlicher Perspektive ab.Zum Abschluss debattieren Christoph Graf (Chief Merchandising Officer, Lidl Dienstleistung) und Arnd Pickhardt (Chief Customer Officer, Lidl Dienstleistung) gemeinsam mit Christiane Seidel (Verbraucherzentrale Bundesverband), Susanne Hierl (MdB, CDU/CSU-Bundestagsfraktion) und Prof. Dr. Nina Langen über Transparenz, Selbstbestimmung und Verantwortung in der Ernährungswende. Moderatorin Linda Zervakis führt durch den Abend."Wir bieten zahlreiche Produkte wie pflanzenbasierte Proteinquellen, Vollkornbackwaren sowie frisches Obst und Gemüse zum bestmöglichen Preis. Dieses Sortiment erweitern wir kontinuierlich. Gleichzeitig optimieren wir regelmäßig Produktrezepturen hinsichtlich der Inhaltsstoffe. Durch eine vorteilhafte Platzierung, eine attraktive Gestaltung der Verpackung sowie transparente Informationen am Regal erleichtern wir Kaufentscheidungen für eine ausgewogene Ernährung", sagt Graf. "Wir haben beispielsweise pflanzliche Alternativartikel preislich gleichgestellt und direkt neben den jeweiligen Fleisch- und Milchprodukten platziert - das nehmen unsere Kunden gut an.""Wir wollen eine bewusste Ernährung und Bewegung für das persönliche Wohlbefinden unserer Kunden nahbar, emotional und leicht zugänglich machen. Dafür setzen wir auf sportliche Vorbilder, Sportsponsorings, eine Partnerschaft mit der AOK und individuelle digitale Impulse. In der Lidl Plus App stellen wir eine ausgewogene Wahl beispielsweise durch gezielte Coupons für pflanzliche Proteinquellen, Bio-Artikel oder frisches Obst und Gemüse in den Fokus und schaffen zusätzliche Anreize im Alltag", ergänzt Pickardt.Ernährungsangebot innerhalb der planetaren Grenzen"Lidl im Dialog" ist Teil der Säule "Transparenz und Befähigung" in der gemeinsam erarbeiteten Strategie des Lebensmitteleinzelhändlers zur bewussten Ernährung, um eine zukunftsorientierte Transformation mitzugestalten. Dazu gehört auch eine Sortimentsgestaltung entlang der Planetary Health Diet, um eine ausgewogene Ernährung innerhalb der planetaren Grenzen zu fördern. Lidl setzt dafür auf ein umfassendes Angebot an frischem Obst und Gemüse, die Reduktion von Salz und Zucker, den Ausbau an pflanzlichen Proteinquellen wie Hülsenfrüchten, Nüssen sowie veganen Alternativprodukten und einen höheren Anteil an Vollkorn mit mehr Ballaststoffen in seinem Eigenmarkensortiment.Weitere Informationen zum Verantwortungsbereich "Gesundheit fördern" finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/unsere-verantwortung/gesundheit-foerdern).Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6370817