Linz (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Inflation ist im September deutlich von 1,9% auf 2,5% gestiegen und liegt damit wieder über dem 2%-Ziel der Zentralbank (CNB), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Neben stark gestiegenen Kraftstoffpreisen bleibe insbesondere die hohe Teuerung bei Dienstleistungen ein wichtiger Preistreiber. Gleichzeitig würden sich die Inflationserwartungen der Unternehmen verschlechtern, was auf einen länger anhaltenden Preisdruck und mögliche Zweitrundeneffekte hindeute. Damit werde eine Zinserhöhung der CNB um 25 Basispunkte am 5. November wahrscheinlicher. Entscheidend für die Tschechische Krone dürfte jedoch sein, ob die Zentralbank eine weitergehende geldpolitische Straffung signalisiere, da steigende Inflation und sinkende Realzinsen die Währung weiterhin belasten könnten. (14.10.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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