Goldexplorer vor wichtigen Wochen: Jetzt müssen die Laborwerte liefern

Anzeige / Werbung

St-Georges Eco-Mining meldet den Abschluss des Bohrprogramms 2026 auf dem Gold-Silber-Projekt Thormódsdalur in Island. Aurania Resources habe acht Diamantbohrungen über insgesamt 780,70 Meter niedergebracht. Die Gewinnung des Bohrkerns sei deutlich verbessert worden. Laborergebnisse stehen noch aus.

St-Georges Eco-Mining meldet den Abschluss des Bohrprogramms 2026 auf dem Gold-Silber-Projekt Thormódsdalur in Island. Aurania Resources habe acht Diamantbohrungen über insgesamt 780,70 Meter niedergebracht. Die Gewinnung des Bohrkerns sei deutlich verbessert worden. Laborergebnisse stehen noch aus.

Bessere Proben aus acht Bohrungen

Arctic Drilling Company habe die Arbeiten mit dem HQ3-Verfahren ausgeführt, das einen großen Bohrkern liefert. Aurania zufolge habe die Kerngewinnung in den meisten Fällen bei oder nahe 100 Prozent gelegen. Bei früheren Bohrungen seien dagegen Werte um 50 Prozent oder weniger erreicht worden. Die Quote gibt an, welcher Anteil der gebohrten Strecke tatsächlich als Bohrkern geborgen wurde. Das ist die fachlich präzisere Definition. Eine hohe Kerngewinnung ist hier wichtig, weil feines und zerbrochenes Gangmaterial bei älteren Arbeiten verloren gegangen sein könnte. Die meisten neuen Bohrungen seien nahe an historischen Bohrlöchern angesetzt worden, um frühere Erkenntnisse mit besser erhaltenem Material zu überprüfen.