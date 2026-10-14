Intellivisa wird von Mu, Incisive und United Airlines Ventures unterstützt und ist die KI-Plattform, die Reisenden bereits vor ihrer Ankunft am Flughafen die Einreiseerlaubnis für ihr Reiseziel sichert.

WILMINGTON, Delaware, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intellivisa, die Abfertigungsplattform für internationale Reisen, gab heute eine Pre-Seed-Finanzierung in Höhe von 3 Millionen US-Dollar bekannt, um ihre agentenbasierte KI-Plattform weiter auszubauen. Diese wickelt die Visa-, Einreise- und Compliance-Anforderungen für Reisende durchgängig ab, sodass diese bereits mit einer gültigen Einreisegenehmigung am Flughafen ankommen und ihre Reise antreten können. Die Finanzierungsrunde wurde von Mu Ventures und Incisive Ventures angeführt; beteiligt waren zudem Uncommon Denominator, Recursive Ventures und P2S: AltaIR Capital sowie Smart Partnership Capital, und es erfolgte eine Investition von United Airlines Ventures. Diese Finanzierungsrunde knüpft an eine erste Angel-Runde aus dem Jahr 2025 an, an der folgende Investoren beteiligt waren: Naman Budhdeo, ehemaliger Gründer und CEO von FlightNetwork und TripStack; Bobby Patrick, ehemaliger CMO von UiPath; sowie Andy Hunn, Mitbegründer von Resonate, und der Frühphasen-VC Antler.

Die Buchung von Auslandsreisen war noch nie so einfach, doch die Einholung der Reisegenehmigung ist nach wie vor kompliziert. Die Einreisebestimmungen variieren je nach Reiseziel, Staatsangehörigkeit und Reisezweck und können sich kurzfristig ändern. Neue digitale Einreisesysteme sorgen für noch mehr Komplexität - nicht nur für Reisende, sondern auch für die Fluggesellschaften, Reisemanagementunternehmen und Online-Reisebüros, die diese unterstützen. Allzu oft erfahren Reisende erst am Tag ihrer Abreise, was ihnen fehlt, und der Preis dafür ist ein verpasster Urlaub, eine verpasste Hochzeit, ein verpasstes Geschäftstreffen oder ein verpasstes Studiensemester - zusammen mit den damit verbundenen, nicht erstattungsfähigen Flugkosten, Hotelkosten und Gebühren. Eine einzige missglückte Reise kann einen Reisenden Tausende von Dollar kosten, während die Fluggesellschaften Verspätungen, Strafen und entgangene Ticketumsätze tragen müssen. Die eigentliche Ursache ist ein Genehmigungsverfahren, das nach wie vor fragmentiert und manuell abläuft, auf verschiedene, nicht miteinander vernetzte Anbieter verteilt ist und hinter verschlossenen Türen stattfindet.

Intellivisa ändert dies. Die meisten Tools beschränken sich darauf, Reisenden mitzuteilen, was sie benötigen, und überlassen ihnen den Rest. Intellivisa ist eine Engine zur Abwicklung von Sicherheitsüberprüfungen, die direkt in das Buchungssystem für Reisen integriert ist. Das System ermittelt anhand des Reisepasses und des Reiseziels des Reisenden, welche Anforderungen für die jeweilige Reiseroute gelten, und setzt anschließend ein Team von parallel arbeitenden KI-Agenten ein, um Dokumente zu lesen und anhand der in Echtzeit geltenden Botschaftsbestimmungen zu überprüfen, auf Betrug zu prüfen, die erforderlichen Formulare auszufüllen und Visa sowie Reisegenehmigungen direkt bei Fluggesellschaften und Behörden einzureichen.

Intellivisa lässt sich in den Ablauf nach der Buchung bei Fluggesellschaften, Reisemanagementunternehmen und Online-Reisebüros integrieren, sodass Reisende bereits bei der Buchung erfahren, was sie benötigen, und nicht erst, wenn ein Problem auftritt. Die Fluggesellschaft, das Reisebüro oder die Buchungsplattform leitet den Reisenden an Intellivisa weiter, das ihn Schritt für Schritt begleitet - ohne bürokratische Fachsprache, verwirrende Systeme, langwierige Formulare oder unnötige Unterlagen. Von da an kümmert sich Intellivisa um den Rest, einschließlich Zahlung, Einreichung und Rückerstattungen, direkt mit dem Reisenden.

"Heutzutage haben Reisende zwei Möglichkeiten, internationale Grenzen zu passieren. Sie erledigen das alles selbst: Sie recherchieren die Vorschriften, finden heraus, welche Unterlagen erforderlich sind, füllen Formulare aus, kümmern sich um Erklärungen, vereinbaren Termine bei der Botschaft und reichen alles bei den Behörden ein - in der Hoffnung, dass sie alles richtig gemacht haben. Oder sie zahlen viel Geld dafür, dass eine Agentur dies für sie übernimmt. Keine der beiden Optionen ist ideal, und beide sind mit erheblichen Reibungsverlusten verbunden", erklärt Sudeepa Singh, CEO und Mitbegründerin von Intellivisa. "Intellivisa ersetzt dieses Rätselraten, den Papierkram und die manuelle Arbeit durch KI-Agenten, die direkt in das Reiseerlebnis integriert sind. In dieser Runde gehen wir über die Visumbearbeitung hinaus und streben eine umfassende Sicherheitsüberprüfung an. Unser Ziel ist es, Intellivisa zu dem Schritt zu machen, den kein Reisender vor dem Einsteigen auslässt, damit jeder Reisende bereits mit erledigten Formalitäten am Flughafen ankommt."

Intellivisa übernimmt die durchgängige Abfertigung für Geschäfts-, Tourismus- und Studienreisen mit Reisepässen aus aller Welt und unterstützt dabei mehr als 50 Dokumenttypen aus 195 Ländern sowie zahlreiche Sprachen. Die Plattform vereint KI und Fachkräfte der Botschaft und bietet somit sowohl Schnelligkeit als auch Genauigkeit. Die meisten Anträge werden innerhalb weniger Minuten eingereicht und innerhalb von 10 bis 12 Stunden genehmigt, wobei die Genehmigungsquote bei über 99 % liegt.

"Das internationale Reisen hat sich durch digitale Buchungen, Apps für Treueprogramme und virtuelle Kundendienstmitarbeiter grundlegend verändert, doch die Abwicklung der Einreisebestimmungen hat damit nicht Schritt gehalten", sagte Gary Benerofe, General Partner bei Mu Ventures. "Intellivisa setzt agentenbasierte Arbeitsabläufe genau so ein, wie sie genutzt werden sollten: um den in hohem Maße manuellen Prozess zu vereinfachen, der andernfalls sowohl das Reiseerlebnis als auch das Reisemanagement und den Flugbetrieb beeinträchtigt. Da die Reisekonformität stetig komplexer wird, bietet sich Intellivisa eine enorme Chance, zur unverzichtbaren Infrastruktur für die Abwicklung internationaler Reisen zu werden, und das Unternehmen verfügt über die Vision, das Team und die Technologie, die erforderlich sind, um diese Chance voll auszuschöpfen."

Um mehr über Intellivisa zu erfahren, besuchen Sie intellivisa.ai.

Über Intellivisa

Vor dem Flughafen freigegeben.

Intellivisa ist die Abfertigungsplattform für internationale Reisen, die die Lücke zwischen der Buchung einer Reise und der Erteilung der Reisefreigabe schließt. Die KI-Agenten des Unternehmens arbeiten parallel, um Reisedokumente zu lesen, die Berechtigung zu überprüfen, behördliche Formulare auszufüllen und Reisegenehmigungen, Erklärungen sowie Visumanträge von Anfang bis Ende einzureichen. So wird aus einem manuellen, tagelangen Compliance-Prozess ein überprüfbarer Arbeitsablauf, der innerhalb weniger Minuten abgewickelt wird. Intellivisa ist in die Buchungsabläufe von Fluggesellschaften, Reisemanagementunternehmen und Online-Reisebüros integriert, unterstützt Reisende in 195 Ländern und entwickelt die Clearance-Ebene für eine zunehmend agentenbasierte Reiseplattform. Im Kern löst Intellivisa ein einfaches Problem: Jede Buchungsplattform weltweit verkauft Reisen, die sie nicht abwickeln kann.

Die Intellivisa Corp ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das von erfahrenen Fachleuten sowie institutionellen und strategischen Investoren aus den Bereichen Unternehmens-KI und Reiseökosystem unterstützt wird. Erfahren Sie mehr unter intellivisa.ai und auf LinkedIn.

Kontakt

V2 Communications für Intellivisa

intellivisa@v2comms.com