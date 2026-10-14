Die BP-Aktie macht gegenwärtig einen starken technischen Ausdruck. Der Ausbruch über das markante Widerstandscluster 6,0 / 6,09 GBP ist angelaufen. Auf Euro-Basis ist das Ganze bereits klarer. Angetrieben von starken Eckdaten und haussierenden Ölpreisen zeichnet sich eine neue Rallyephase ab - das Kursziel lässt aufhorchen.Eckdaten im Fokus Der britische Ölkonzern gab bereits einige Einblicke zum Geschäftsverlauf des 3. Quartals 2026. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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