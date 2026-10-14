Sebastian Gundel, der Chef der deutschen Baumarktkette OBI, steigt zum 1. Februar 2027 als neuer CEO bei der britischen Baumarktkette Kingfisher ein. Gundel ersetzt damit Thierry Garnier, der auf den Chefsessel der niederländischen Supermarktkette Ahold wechselt. Erst im September hatte Kingfisher die Gewinnprognose angehoben und erwartet nun für das bis Ende Januar 2027 laufende Geschäftsjahr einen bereinigten Vorsteuergewinn von 595 bis 635 Mio. GBP (zuvor 565 bis 625 Mio. GBP). Bei der Kingfisher-Aktie hat sich seit Mitte Juli eine volatile Aufwärtsbewegung etabliert, die für einen Einstieg aber nicht ausreicht. Dividendenjäger könnte aber die aktuelle Dividendenrendite von 3,9 % reizen.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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