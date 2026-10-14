Wir erwarten, dass die Q3-Zahlen von Viscom die anhaltende Erholung bestätigen werden: Auftragseingang von rund 22 Mio. EUR, Umsatz von 23 Mio. EUR und EBIT von 1,5-2,0 Mio. EUR. Damit dürfte die im zweiten Quartal erzielte Profitabilität im Wesentlichen gehalten werden. Allerdings belastet der Verlust von 4 Mio. EUR im ersten Quartal weiterhin das Ergebnis im Gesamtjahr. Selbst unsere angepasste EBIT-Margenannahme von 2% für das Geschäftsjahr 2026 setzt eine weitere Verbesserung im vierten Quartal voraus, sodass für das obere Ende der Management-Guidance nur begrenzter Spielraum bleibt. Erfreulich ist, dass sich die Nachfrage in den industriellen Kernanwendungen und im Automotive-Bereich erholt, insbesondere in Asien und Nordamerika. Zugleich bieten KI-bezogene Inspektionslösungen und der umfangreiche Batteriezellen-Auftrag zusätzliche Wachstumschancen über 2026 hinaus. Der Auftragsbestand sorgt für Umsatztransparenz auf kurze Sicht. Die zentrale Frage ist daher, ob sich steigende Volumina in höhere Margen übersetzen lassen. Mit einem EV/EBITDA-Multiple von 7,4x auf Basis der Schätzungen für 2027 spiegelt die Bewertung unseres Erachtens das mittelfristige Ergebniserholungspotenzial nicht vollständig wider. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung (BUY) mit einem Kursziel von 8,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viscom-se





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