Silber-Aktien| ASML: Warnsignal? | Lufthansa: Abstufung! | Evotec: Die Wende?
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|Chipkonzern ASML: Die größte Gefahr für Europas teuersten Konzern lauert in den USA
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|Silber-Aktien| ASML: Warnsignal? | Lufthansa: Abstufung! | Evotec: Die Wende?
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|ASML outlook beats as AI-driven demand set to exceed supply through 2028
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|European Shares Rise As ASML Raises 2026 Sales Outlook
|BRUSSELS/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - European stocks eked out modest gains on Wednesday as investors cheered strong results from ASML and awaited the release of U.S. CPI data later in the day...
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|Börse heute: DAX - ASML-Kunden wollen schon für 2030 bestellen
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|Lufthansa Group Hotel & Campus Seeheim: Neuer Name, klare Strategie
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|500 Meilen Bonus für die Eurowings Classic Kreditkarte
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| HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoff-Entwickler Evotec hat in den ersten neun Monaten besser abgeschnitten als gedacht. Für die ersten neun Monate des laufenden Jahres werde mit einem Umsatz von 465,0...
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|Evotec - hoffnungsloser Fall? Oder ist der grosse Pessimismus auch eine grosse Chance?
|Evotec kämpft - mit Sparprogrammen, Fokussierung und auch personellen Veränderungen gegen die weitläufigen Zweifel am Unternehmen und dessen Zukunftsfähigkeit an. Ob das auf Dauer zu einer positiven...
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|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro
| NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis...
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|Evotec springt an - was Anleger jetzt wissen müssen
|Unternehmen / Aktien
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|ASML HOLDING NV
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|-0,38 %
|DEUTSCHE LUFTHANSA AG
|7,098
|-1,36 %
|EVOTEC SE
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|+8,67 %