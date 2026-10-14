DJ Bilfinger erhält Großauftrag in Großbritannien

DOW JONES--Bilfinger hat einen Großauftrag in Großbritannien an Land gezogen. Laut dem Industriedienstleister hat der voraussichtlich bis 2030 laufende Auftrag für das EDF-Vorhaben Hinkley Point C einen Umfang "im erheblichen Millionen-Euro-Bereich" und beinhaltet Detailplanung, Beschaffung, Rohrvorfertigung und Installationsarbeiten für das entstehende Kernkraftwerk von EDF in Großbritannien.

"Dieser mehrjährige Auftrag macht uns zu einem der wenigen ausgewählten Partner, die mit der Lieferung wesentlicher Systeme für neue Kernkraftwerke betraut sind", sagte Caroline Sagne, President Business Unit Nuclear bei Bilfinger.

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October 14, 2026 05:26 ET (09:26 GMT)

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