FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Diskussion um KI hält an, und so bleiben Halbleiter-ETFs umsatzstark. Manche kaufen, manche verkaufen. Die Wahl in Brasilien hat zudem den Blick in Richtung Lateinamerika gelenkt. Auch Rohstoffe und Kryptowährungen sind im Fokus.

14. Oktober 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Halbleiteraktien, Öl, Gold - im ETF-Handel geht es um die bekannten Themen, aber auch immer einmal Neues. Aktuell sind es brasilianische Aktien. Maurice Mohnfeld von Lang & Schwarz sieht viel Interesse daran nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen vor gut einer Woche. Der Index der Börse in São Paulo war nach dem guten Abschneiden des als wirtschaftsfreundlich geltenden Flavio Bolsonaro um fast 8 Prozent auf ein neues Rekordhoch gesprungen.

"Es wurde nur gekauft", stellt Mohnfeld fest. Beispiele: der iShares MSCI Brazil (DE000A0Q4XXX, IE00B0M63XXX), aber auch der auf ganz Lateinamerika setzende Xtrackers MSCI EM Latin America (LU0292108XXX). Ansonsten ist im Handel mit Aktien-ETFs Alltag angesagt. Gehandelt werden meist globale, US- und europäische Indizes, mit Zu- und Abflüssen.

Für den Deka DAX (DE000ETFLXXX) melde Ivo Orlemann von der ICF Bank allerdings fast nur Verkäufe. Der DAX hat sich seit seinem Rutsch unter die 25.000 Punkte-Marke vergangenen Donnerstag erholt und liegt am Dienstagmittag bei 25.440 Punkten. Die US-Börsen notieren nur knapp unter ihren Allzeithochs.

Umsatzstärkste ETFs auf Xetra waren im September der iShares Core Euro Stoxx (DE0005933XXX), der Vanguard FTSE All-World (IE00BK5BQXXX), der iShares Core MSCI World (IE00B4L5YXXX) und der Amundi Core Stoxx Europe 600 (LU0908500XXX). Erster Branchen-ETF auf der Liste: der VanEck Semiconductor (IE00BMC38XXX) auf Platz sieben.

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Index oder Aktie mit Hebel



Immer beliebter werden bei der trading-affinen Lang & Schwarz-Kundschaft ETNs, die Indizes oder Einzelaktien mit Hebel abbilden. "Vor allem Tech-Indizes und -Aktien sind gefragt", erklärt Mohnfeld, der vor den anstehenden Quartalszahlen sogar noch mehr Interesse an den Produkten erwartet. Umsatzstark auf Xetra ist aktuell etwa der Leverage Shares 4x Long Semiconductors (XS2779861XXX), bei den Einzelaktien stechen Nvidia, Micron und Tesla heraus.

Starkes drittes Quartal. Für den europäischen ETF-Markt sieht es nach Mittelzuflüssen von 127 Milliarden Euro im dritten Quartal nach einem Rekordjahr aus, wie Emittent Amundi berichtet. Aktien-ETFs verzeichneten demnach Zuflüsse von fast 100 Milliarden Euro, angeführt von ETFs auf All-Country- und klassische Industrieländer-Welt-Indizes (29 und 26 Milliarden Euro). Ebenfalls extrem beliebt: Gold-ETCs mit Nettozuflüssen von über 10 Milliarden Euro. "Dies übertrifft die besten Jahreszuflüsse aus 2022 in Höhe von 7,6 Milliarden Euro", erklärt Amundi.

Halbleiteraktien: Immer noch viele Käufe



Im Bereich der Branchen-ETFs hält Mohnfeld zufolge das Interesse an Halbleiter-Aktien an, etwa am iShares MSCI Global Semiconductors (IE000I8KRXXX). Eher Verkäufe meldet Orlemann für den erst im Juni aufgelegten Halbleiter-ETF Defiance Memory von HANetf (IE000CEUZXXX). Auch nicht mehr so beliebt bei der ICF-Kundschaft: der VanEck Defense (IE000YYE6XXX). Der hat seit seinem Allzeithoch im Januar rund 20 Prozent an Wert verloren.

Trader setzen auf Öl - oder Kryptowährungen



"Bei uns sind Öl- und Gold-ETCs Umsatzspitzenreiter", berichtet Orlemann außerdem. Er beobachtet anhaltend hohe Umsätze im dreifach gehebelten WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short (XS3306517XXX). Beliebt seien zudem der Invesco Physical Gold EUR Hedged (XS2183935XXX) und der WisdomTree Physical Silver (JE00B1VS3XXX), während der WisdomTree Physical Swiss Gold (JE00B588CXXX) "fast nur verkauft" werde.

Viel los ist Mohnfeld zufolge außerdem im Handel mit Krypto-ETNs. Der Bitcoin kostet aktuell knapp 84.000 US-Dollar, in den Sommermonaten waren es lange um 63.000 US-Dollar. "Jetzt geht es mehr um die zweite und dritte Reihe", stellt Mohnfeld fest. Ein Beispiel: der Bitwise NEAR Staking (DE000A4A5XXX).

Von Anna-Maria Borse, 13. Oktober 2026, Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)