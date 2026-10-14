Berlin (ots) -Die SPD-Bundestagsfraktion hat ein Positionspapier zur Einführung eines patientenzentrierte.n Primärversorgungssystems beschlossen. Im Mittelpunkt stehen eine verbindliche Termingarantie, die bessere Koordination der Versorgung, die Weiterentwicklung von Haus- und Kinderarztpraxen hin zu primärversorgenden Praxen und eine gesteigerte Interprofessionalität im Gesundheitswesen.Dr. Christos Pantazis, gesundheitspolitischer Sprecher:"Wir wollen, dass Patientinnen und Patienten schneller die richtige Behandlung erhalten. Deshalb schlagen wir eine verbindliche Termingarantie vor: Grundsätzlich soll innerhalb von drei Wochen ein Facharzttermin in zumutbarer Entfernung ermöglicht werden, bei medizinischer Dringlichkeit entsprechend schneller. Ist kein Termin in einer niedergelassenen Praxis verfügbar, soll die ambulante Behandlung in einem geeigneten Krankenhaus erfolgen. Wer eine bessere Patientensteuerung will, muss auch eine verlässlichere Versorgung garantieren. Entscheidend ist der medizinische Bedarf - nicht der Geldbeutel oder der Versicherungsstatus."Dr. Lina Seitzl, zuständige Berichterstatterin:"Haus- und Kinderarztpraxen sollen als erste Anlaufstellen gestärkt werden und die Behandlung gemeinsam mit anderen Qualifizierten besser koordinieren. Dazu zählt auch ein Ausbau der Interprofessionalität innerhalb und außerhalb der primärversorgenden Praxis. Digitale Ersteinschätzungen und Terminvermittlung sollen den Zugang zur Versorgung erleichtern. Die freie Wahl der primärversorgenden Haus- oder Kinderarztpraxis und wichtige fachärztliche Direktzugänge, beispielsweise zur Gynäkologie und zur Psychotherapie, bleiben erhalten. Praxisgebühren und finanzielle Sanktionen lehnen wir ab. Wir wollen die Menschen durch schnellere Termine und eine bessere Versorgung überzeugen."Das Positionspapier finden Sie hier (https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/position-primaerversorgung.pdf) .Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle -Telefon: 030 227 52728E-Mail: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6370937