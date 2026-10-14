Fünf Jahre nach seiner Landung hat der Rover mehr als 28,1 Meilen auf dem Mars zurückgelegt. Das entspricht einer Entfernung von rund 45 Kilometern und ist weiter als jedes andere Fahrzeug im Sonnensystem. Die Aufgabe von Perseverance ist es, auf der Oberfläche des roten Planeten nach Spuren von früherem Leben zu suchen. Dabei hat das Fahrzeug jetzt einen neuen Rekord aufgestellt. Wie die Nasa in einem Beitrag mitteilt, übertraf Perseverance am 11. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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