Der Wasserstoffspezialist Enapter (ISIN: DE000A255G02) hat am 14. Oktober 2026 seinen ersten Auftrag für einen Elektrolyseur der Multicore-Klasse aus Saudi-Arabien gemeldet. Kunde ist ein Hersteller von Spezial- und Industriegasen, der die Anlage direkt in seiner eigenen Produktion einsetzen will. Das Auftragsvolumen liegt bei rund 0,5 Millionen Euro und ist damit überschaubar. Interessant ist die Bestellung dennoch, denn sie öffnet die Tür zu einer Region, die sehr viel Geld in den Umbau ihrer Energieversorgung steckt. Zugleich kommt dort erstmals die neue Stack-Generation des Unternehmens zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt