ASML legte heute (14. Oktober) die aktuellen Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 vor. Nachdem die Zahlen zum 2. Quartal 2026 zu deutlich positiven Kursreaktionen geführt hatten, erhoffte man sich einen ähnlichen Effekt auch dieses Mal; schließlich bedarf der Aktienkurs frischer Impulse.ASML überzeugt mit starken Zahlen Die Aktie des niederländischen Anlagenbauers für die Chipindustrie ASML (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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