Frankfurt (ots) -ARD MEDIA erweitert zur Vermarktungssaison 2027 ihr Audio-Portfolio und stärkt die nationalen Kombi-Angebote. Mit rbb 88.8 und SWR Aktuell gewinnt die ARD MEDIA Deutschland-Kombi zwei starke Programmmarken hinzu. Auch die Deutschland-Kombi Entscheider wird um SWR Aktuell ergänzt. Zugleich feiert die Deutschland-Kombi Young mit 13 Programmen ihr Comeback. Auf Basis der ma 2026 Audio II Update geht ARD MEDIA mit insgesamt 14 nationalen und teilnationalen Kombis in die neue Vermarktungssaison. Für individuelle Kampagnenplanung eröffnet die ARD MEDIA Flex-Kombi nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten.Deutschland-Kombi: Mehr Stärke in Berlin und im SüdwestenMit der Rückkehr von rbb 88.8 erhöht die ARD MEDIA Deutschland-Kombi den Werbedruck in der Metropolregion Berlin spürbar. Der neu werbeführende Sender SWR Aktuell ergänzt das Portfolio um hochwertige Kontakte im Südwesten. Damit baut die nationale Basiskombi ihre Reichweite weiter aus.Mit über 120 Millionen Kontakten täglich (+ 2,1 % im Vergleich zum Vorjahr) bietet die ARD MEDIA Deutschland-Kombi eine starke Grundlage für einen erfolgreichen Mediaplan. Ihr Tausendkontaktpreis von 5,57 Euro in der Zielgruppe 14-59 Jahre ist in der neuen Vermarktungssaison der wirtschaftlichste unter allen nationalen Radioangeboten.Deutschland-Kombi Entscheider: Qualitäts- und Informationsprogramme gebündeltSWR Aktuell verstärkt ab 2027 auch die ARD MEDIA Deutschland-Kombi Entscheider. Die Integration festigt das einzigartige Profil des nationalen Radio-Angebots, das auf eine reichweitenstarke Kombination öffentlich-rechtlicher Qualitäts- und Informationsprogramme setzt. Die Kombi erzielt 46,7 Millionen Kontakte täglich (+ 4,5 % im Vergleich zum Vorjahr).Deutschland-Kombi Young: Comeback mit 13 ProgrammenDie ARD MEDIA Deutschland-Kombi Young kehrt mit einem erweiterten Portfolio zurück. Mit nun 13 Programmen verbindet sie relevante junge Umfelder mit der Reichweite etablierter Audio-Marken. Die Ergänzung um SWR3 ermöglicht 2027 eine noch flächendeckendere Abdeckung Deutschlands. In der Zielgruppe der 14- bis 39-Jährigen bietet die Kombi mit 11,67 Euro den mit Abstand wirtschaftlichsten Tausendkontaktpreis der nationalen Kombiangebote.Flexible Angebote für individuelle KampagnenNeben den 14 nationalen und teilnationalen Kombis bietet die ARD MEDIA Flex-Kombi nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, Programme für individuelle Kampagnen zu kombinieren."Wir stärken unsere Kombis dort, wo es für unsere Kunden zählt: bei der Reichweite, den passenden Umfeldern und der Wirtschaftlichkeit. Gleichzeitig brauchen unterschiedliche Kampagnen unterschiedliche Lösungen. Die Neuerungen im Kombi-Portfolio, die ARD MEDIA Flex-Kombi und ARD AUDIONITED verbinden wir deshalb mit einem klaren Anspruch: Wir wollen unseren Kunden mehr Möglichkeiten geben, Audio wirkungsstark, flexibel und passend zu ihren Zielen einzusetzen", sagt Ralf Hape, Geschäftsführer der ARD MEDIA.Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Bereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Digital erweitert wird das Audio-Portfolio durch konvergent-programmatische Buchungsmöglichkeiten. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.Pressekontakt:Norbert RüdellLeitung UnternehmenskommunikationARD MEDIA GmbHBertramstraße 860320 Frankfurt am MainMail: norbert.ruedell@ard-media.deTel.: 069/15424-218Original-Content von: ARD MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21689/6370974