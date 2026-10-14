Berlin (ots) -Installationsroboter Schindler R.I.S.E und Monteure arbeiten im Team: Für 12 von 24 Aufzugsanlagen hat die Montage begonnen. Die Grobmontage soll im Mai 2027 abgeschlossen sein.Auf der Baustelle des Hochhausprojekts 030BLN am Berliner Alexanderplatz ist ein wichtiger Meilenstein erreicht: Während die volle Höhe des Gebäudes von 133 Metern erreicht wurde, hat die Installation für zwölf der insgesamt 24 Aufzugsanlagen bereits begonnen. Damit befindet sich die Hälfte der Anlagen in der Montage, das Projekt feiert "Bergfest". Im Einsatz ist dabei das Robotik-System Schindler R.I.S.E ("Robotic Installation System for Elevators"), das weltweit erste selbstkletternde, autonome Robotik-System, das Installationsarbeiten im Aufzugschacht selbstständig durchführen kann.Die Arbeit auf der Baustelle folgt einer klaren Aufgabenteilung. Schindler R.I.S.E übernimmt die monotonen und körperlich schweren Arbeiten: Der Roboter bohrt und dübelt in der Betonwand des Schachts, und zwar zwischen 7 und 20 Uhr. Anschließend übernehmen die Monteure die gerüstlose Montage. So läuft die Aufzugsmontage im Projekt in verschiedenen Schächten parallel und in unterschiedlichen Montagephasen.Wie viel Zeit der Roboter spart, zeigt sich konkret am Beispiel der Montage eines Aufzugs mit 18 Haltestellen im Gebäude 030BLN: Das Dübeln des Schachts dauerte mit Schindler R.I.S.E nur drei Tage. Die nachfolgende Montage der Schienen und Schachttüren hat zwei Wochen gedauert. Bei rein manueller Arbeit hätten diese Schritte rund vier Wochen in Anspruch genommen.Insgesamt umfasst das Projekt 030BLN 24 Aufzüge mit 378 Schachttüren. Schindler bewegt dafür insgesamt rund 400 Tonnen Material, setzt 7.568 Dübel und verbaut über sechs Kilometer Führungsschienen. Damit zählt das Vorhaben zu den größeren Aufzugsanlagen im Berliner Innenstadtbereich. Die Grobmontage inklusive der eingebrachten Kabinen soll im Mai 2027 abgeschlossen sein. Anschließend erfolgt die Kabinenauskleidung sowie feine Abschlussarbeiten wie Mauerumfassungszargen. Auch sechs Fahrtreppen sind bereits eingebracht."Wir sind sehr zufrieden mit dem Installationsfortschritt dieses wichtigen Projekts im Herzen Berlins, bei dem unser Installationssystem Schindler R.I.S.E seine Stärken ausspielt. Schindler R.I.S.E ist inzwischen zu einem wichtigen Player innerhalb unserer Montageteams geworden," sagt Timo Telscher, Director New Installation, Schindler Deutschland. "Der Roboter entlastet sie stark bei körperlich anstrengenden Arbeiten, sorgt für sehr hohe Präzision und Planungssicherheit, reduziert manuelle Nacharbeiten auf ein Minimum und übernimmt ganz nebenbei auch die genaue digitale Dokumentation von Bohrlöchern und Dübeln.""Mit dem Baufortschritt nimmt das 030BLN immer stärker seine prägende Rolle am Alexanderplatz ein. Gleichzeitig kommen wir bei der Vermietung der Retailflächen sehr gut voran. Rund 65 Prozent der Flächen sind bereits vermietet und die Nachfrage übersteigt das noch verfügbare Angebot. Das bestätigt uns in unserem Konzept, hier einen lebendigen Ort zu schaffen, der unterschiedliche Nutzungen miteinander verbindet", sagt Katharina Greis, COO Office bei Covivio Deutschland.Über 030BLN von CovivioDas europäische Immobilienunternehmen Covivio entwickelt im Herzen Berlins ein prägendes Hochhausprojekt: Mit dem 030BLN entsteht am Berliner Alexanderplatz eine neue architektonische Landmarke. Der Multi-Use-Tower wird 133 Meter hoch und bietet insgesamt 60.000 Quadratmeter Mietfläche für Einzelhandel, Gastronomie, Büroflächen und rund 300 Urban-Living-Einheiten. Das Projekt aus einem Sockelgebäude und einem 33-geschossigen Hochhaus verbindet Arbeiten, Leben und Freizeit in einem integrierten Nutzungskonzept. Die architektonische Gestaltung stammt von den preisgekrönten Architekten und Interior-Designern Sauerbruch Hutton, Studio Aisslinger und AGL Architekten. Die Fertigstellung ist für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen.Über SchindlerSeit über 150 Jahren bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen täglich mehr als 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Der 1874 gegründete Schindler Konzern ist ein weltweit führender Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen sowie zugehörigen Dienstleistungen. Die innovativen und umweltfreundlichen Zutritts- und Beförderungssysteme prägen maßgeblich die Mobilität urbaner Gesellschaften. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 67.000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler Deutschland wurde 1906 als erste Auslandstochter gegründet und ist heute mit mehr als 4.000 Mitarbeitenden an 70 Standorten präsent.Text und Bilder stehen für Sie unter www.schindler.de im Bereich Presse zur Verfügung.Pressekontakt:Frank PlümerPLÜCOM e.K.PR | Content | ConsultancyFriedensallee 27 | D-22765 HamburgT. +49 (0)40 790 21 89-89E-Mail: fp@pluecom.deHome: www.pluecom.deRegistergericht: Amtsgericht Hamburg | HRA 125142Original-Content von: Schindler Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80255/6370970