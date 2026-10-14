Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlageschwerpunkte sind neu im Handel: hochverzinsliche Unternehmensanleihen aus den USA, Faktorkonzepte für Aktien aus den USA und Europa, Halbleiterbranche weltweit, so die Deutsche Börse AG.Der Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF investiere in ein Portfolio aus festverzinslichen Hochzins-Unternehmensanleihen in US-Dollar mit Sub-Investment-Grade-Rating. Dabei werde eine Gewichtungsbegrenzung von 2% pro Emittent verfolgt. Der ETF werde in einer thesaurierenden (ISIN IE000TF6BXXX) und einer ausschüttenden Anteilsklasse (ISIN IE0007XDOXXX) angeboten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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