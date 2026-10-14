14. Oktober 2026 / IRW-Press / Vancouver, British Columbia / Kodiak Copper Corp. (das "Unternehmen" oder "Kodiak") (TSX-V: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt weitere Bohrergebnisse aus dem Bohrprogramm vom Sommer 2026 in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia bekannt. Hiermit werden die Ergebnisse von sieben Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 1.583 Metern aus der Lagerstätte Ketchan vorgestellt (Abbildung 1).

Highlights

Durch Bohrungen südöstlich der Lagerstätte Ketchan wurde der mineralisierte Bereich um mindestens 450 Meter über die derzeit definierte Streichlänge der Lagerstätte von 1,4 Kilometern hinaus erweitert. Zu den bemerkenswerten Bohrergebnissen im Zusammenhang mit dieser Erweiterung der Mineralisierung zählen: (Abbildungen 2 und 3, Tabellen 1 und 2) AG-26-034 durchteufte 0,31 % Cu, 0,10 g/t Au und 1,70 g/t Ag (0,41 % CuEq) auf 122,5 Metern von 5,5 Metern bis 128 Metern AG-26-021 durchteufte 0,12 % Cu, 0,09 g/t Au und 0,76 g/t Ag (0,20 % CuEq) auf 202,5 Metern von 39,5 Metern bis 242 Metern

Die Bohrung AG-26-034 bestätigte, dass die Kupfermineralisierung mit einer großen geophysikalischen Anomalie in Verbindung steht, die sich einen Kilometer südöstlich von Ketchen erstreckt. Diese Ladbarkeitsanomalie, die mittels 3D-Induzierter Polarisation (3D-IP) ermittelt wurde, ist südöstlich von AG-26-034 noch nicht untersucht worden. Sie fällt zudem mit anomalen geochemischen Werten in Bodenproben und Oberflächengestein zusammen. Abbildungen 2 und 3

Zu den weiteren interessanten Ergebnissen gehört die Bohrung AG-26-015, mit der Lücken im zentralen Teil der Lagerstätte untersucht wurden. Die Bohrung durchteufte eine goldreiche Zone mit 0,19 % Cu, 0,15 g/t Au und 0,58 g/t Ag (0,31 % CuEq) auf einer Mächtigkeit von 207,3 Metern von 22,7 Metern bis 230 Metern. Abbildungen 2 und 3, Tabellen 1 und 2

Kodiak geht davon aus, dass diese Bohrergebnisse die Mineralressource bei Ketchan verbessern und erweitern werden, wodurch die Mineralressourcenschätzung des Gesamtprojekts MPD ("MRE") weiter wachsen wird.

Bislang wurden im Jahr 2026 in den Lagerstätten Ketchan, West und South 12.712 Meter in 60 Bohrlöchern gebohrt. Insgesamt sind 16.500 Meter Bohrungen geplant, mit dem Ziel, eine Reihe der Lagerstätten zu erweitern sowie mehrere vielversprechende Explorationsziele zu erproben, die Potenzial für neue Entdeckungen bergen. Die Bohrungen werden voraussichtlich bis zum Ende des Jahres fortgesetzt.

Alle sieben Lagerstätten der aktuellen MRE sind für eine Erweiterung offen, und die Ergebnisse des Bohrprogramms 2026 werden in eine aktualisierte MRE einfließen, die für das erste Quartal 2027 geplant ist.

"Die jüngsten Bohrungen in der Lagerstätte Ketchan liefern weiterhin hervorragende Ergebnisse und deuten darauf hin, dass oberflächennahe Mineralisierung weit über den derzeitigen Ressourcenbereich hinausreicht", sagte Claudia Tornquist, Präsidentin und CEO von Kodiak Copper. "Dies verdeutlicht die Größe des mineralisierten Systems bei Ketchan und könnte möglicherweise zu einer erheblichen Erweiterung der derzeitigen Lagerstätte führen. Da die Mineralisierung in diesem Bereich noch offen ist, sehen wir Chancen, die Lagerstätte durch weitere Step-out-Bohrungen weiter auszubauen."

Abbildung1 : MPD-Projekt - Lageplan und Mineralvorkommen

Abbildung 2: Lageplan mit den bisherigen Bohrungen in der Lagerstätte Ketchan. Die Balkendiagramme zeigen die Kupfer- (grün) und Goldwerte (rot) im Bohrloch, und im Hintergrund sind farblich konturierten die Kupferdaten an der Oberfläche dargestellt.

Abbildung 3: Ketchan-Lagerstätte - Längsschnitt der Bohrlöcher AG-26-007 bis AG-26-008, AG-26-011, AG-26-015, AG-26-020 bis AG-26-021 und AG-26-034 (Blick nach Nordosten)

Bohrungen in der Lagerstätte Ketchan

Die Lagerstätte Ketchan befindet sich auf den MPD-Nordwest-Claims und ist ein oberflächennahes, alkalisches Porphyr-Kupfer-Gold-System, das durch geophysikalische Untersuchungen (Luftmagnetik und induzierte Polarisation), Geologie, Gesteinsprobenahmen und Bohrungen definiert wurde. Das aktuelle Bohrprogramm, das erste von Kodiak in Ketchan, zielt auf Bereiche innerhalb und angrenzend an die Mineralressourcenschätzung (die "MRE") ab. Daher hat jede durchteufte Mineralisierung das Potenzial, die MRE des Gesamtprojekts zu erweitern.

Die Bohrung AG-26-034 wurde von einer Bohrplattform aus, die sich 450 Meter südöstlich der Lagerstätte Ketchan befand, in östlicher Richtung niedergebracht. Eine bedeutende mineralisierte Zone, die durch eine kalzium-kaliumhaltige Alteration gekennzeichnet ist, wurde von der Oberfläche aus in einer Tiefe zwischen 5,5 Metern und 128 Metern am Rand einer nach Südosten verlaufenden 3D-IP-Ladbarkeitsanomalie durchschnitten. Die 3D-IP-Anomalie erstreckt sich weitere 550 Meter über diesen Bohrkragen hinaus.

Die Bohrung AG-26-021 untersuchte einen mit Ketchan assoziierten intrusiven Monzonit-Porphyr und bestätigte, dass der Körper durchgehend mineralisiert ist. Die Mineralisierung ist durch bornit- und chalcopyrithaltige Adern gekennzeichnet. In Kombination mit der historischen Bohrung K15-08, die über 92 m von 15 m bis 107 m 0,21 % Cu, 0,12 g/t Au und 0,97 g/t Ag (0,31 % CuEq*) ergab, zeigen diese drei Bohrlöcher ein starkes Potenzial, die Ketchan-MRE um mindestens 450 Meter nach Südosten zu erweitern.

Das Bohrloch AG-26-015 untersuchte einen Bereich innerhalb der Ressource, in dem das Blockmodell eine lückenhafte Mineralisierung aufwies. Das Bohrloch durchteufte eine goldreiche Zone über 200 Meter und wies Kontinuität auf.

Das Bohrloch AG-26-020 wurde östlich der MRE in einem Gebiet ohne bekannte Mineralisierung gebohrt und durchteufte eine Zone mit Kupferanreicherung. Es wird erwartet, dass beide Bohrlöcher die Ressource vergrößern werden.

Die Bohrlöcher AG-26-007 und AG-26-011 zielten auf den Bereich zwischen der nordwestlichen und der Hauptzone der Lagerstätte ab. Beide Bohrlöcher durchteuften eine Mineralisierung mit geringerem Gehalt, was auf das Vorhandensein eines Porphyr-Systems hindeutet. Zur weiteren Erkundung dieses Bereichs sind zusätzliche Bohrungen erforderlich.

Tabelle 1: Gewichtete Analyseintervalle der Ketchan-Lagerstätte 2026 für die Bohrlöcher AG-26-007 bis AG-26-008, AG-26-011, AG-26-015, AG-26-021 und AG-26-034 (siehe Abbildungen 2 und 3).

Bohrloch Von Bis Intervall (m)** Cu % Au g/t Ag g/t CuEq* AG-26-034 5,5 128 122,5 0,31 0,10 1,70 0,41 AG-26-015 22,7 230 207,3 0,19 0,15 0,58 0,31 AG-26-021 39,5 242 202,5 0,12 0,09 0,76 0,20 AG-26-020 115,5 153 37,5 0,15 0,06 1,00 0,21 AG-26-007 246 336 90 0,06 0,06 0,35 0,12 AG-26-011 45,5 86 40,5 0,03 0,02 0,27 0,05 AG-26-008 Keine signifikanten Untersuchungsergebnisse

*Die Kupferäquivalentgehalte (%CuEq) dienen ausschließlich Vergleichszwecken, um den Gesamtgehalt an Kupfer, Gold und Silber auszudrücken. Die metallurgische Ausbeute wird mit 82 % für Kupfer, 60 % für Gold und 54 % für Silber angenommen, wie durch metallurgische Untersuchungen von Kodiak ermittelt und in der Mineralressourcenschätzung angegeben (siehe Pressemitteilung vom 25. Juni 2025). Die in den Berechnungen verwendeten Metallpreise betragen: 4,75 US-Dollar/lb Kupfer, 3.500 US-Dollar/oz Gold und 40 US-Dollar/oz Silber, unter Verwendung der folgenden Formel: CuEq = Cu(%) + Au(g/t) × 0,7863 + Ag(g/t) × 0,0081

**Die Abschnitte sind Bohrkernabschnitte. Die bisherigen Bohrdaten reichen nicht aus, um die tatsächliche Mächtigkeit der Mineralisierung zu bestimmen.

Tabelle 2: Informationen zu den Bohrlochmündungen der Lagerstätte Ketchan 2026

Bohrloch-ID Ostkoordinate

(UTM Z10) Nordkoordinate

(UTM Z10) Höhe

(m) Azimut

(Grad) Neigung

(Grad) EOH

(m) Gemeldet AG-26-007 676151 5517178 1331 170,3 -50 336 2026-10-0# AG-26-008 676244 5517002 1359 180 -75 201 2026-10-0# AG-26-011 676018 5517224 1308 270 -60 128 2026-10-0# AG-26-015 676164 5516816 1344 274,8 -60 230 2026-10-0# AG-26-020 676522 5516827 1396 50 -75 207 2026-10-0# AG-26-021 676852 5516487 1424 330 -50 245 2026-10-0# AG-26-034 677105 5516255 1395 90 -50 236 2026-10-0#

Probenahme, Laboranalysen und Verfahren zur Qualitätssicherung und -kontrolle

Alle Kernproben werden zur Aufbereitung und zum Feuerassay an das akkreditierte Labor Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Kamloops, BC, geliefert, bevor sie zur Mehrfachelementanalyse an das Labor in Ancaster, Ontario, weitergeleitet werden. Das maximale Standardprobenintervall beträgt 1,5 Meter für Kerne der Größe HQ und 3 Meter für Kerne der Größe NQ, wobei aus geologischen Gründen kürzere Intervalle vorgeschrieben sind. Die Proben werden mittels Feuerassay mit AA-Abschluss auf Gold analysiert. Weisen Proben Goldwerte von über 10 ppm auf, werden sie mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Anschließend durchlaufen die Proben eine Vier-Säuren-Aufschlussmethode sowie eine ICP-OES- und ICP-MS-Analyse auf 48 Elemente. Proben mit Kupferwerten über 10.000 ppm werden zusätzlich mittels eines "Near-Total"- -Aufschlussverfahrens und eines ICP-OES-Pakets analysiert. Actlabs erfüllt alle Anforderungen der internationalen Normen ISO/IEC 17025:2015 und ISO 9001:2015 für Analyseverfahren. Zusätzlich zu den Protokollen von Actlabs zur Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) führt Kodiak ein internes QA/QC-Programm durch, das die Einfügung von Blindproben, Duplikaten und zertifizierten Referenzmaterialien im Verhältnis von einer Probe pro zehn Proben vorsieht.

Dave Skelton, P.Geo., Vizepräsident für Exploration und eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt und überprüft. Das Unternehmen hat den historischen Teil der hierin genannten Bodenuntersuchungsergebnisse oder historischen Bohrprobenanalysen nicht unabhängig validiert; daher wird der Leser hinsichtlich der Genauigkeit der Daten zur Vorsicht gemahnt. Die Kupferäquivalentgehalte (CuEq) für historische Bohrergebnisse wurden unter Verwendung derselben Formel, derselben Metallpreise und derselben metallurgischen Ausbeuteannahmen berechnet, die auch auf die Bohrergebnisse von Kodiak angewendet wurden, wie in den Anmerkungen zu Tabelle 1 näher erläutert.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

mailto:ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ergiebigen Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einer etablierten Bergbauregion mit produzierenden Minen und bestehender Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyr-Distrikts mit Potenzial für künftige wirtschaftliche Entwicklung auf. Die erste Mineralressourcenschätzung, die 2025 veröffentlicht wurde, beschreibt sieben bedeutende Lagerstätten und unterstreicht die Größe und das Potenzial des Projekts. Alle bekannten Lagerstätten sind weiterhin erweiterungsfähig, und zahlreiche Ziele auf dem Grundstück müssen noch untersucht werden. Kodiak setzt die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, mit dem Ziel, neue Entdeckungen zu machen und weitere kritische Masse aufzubauen, um die nächste Mine der Region zu werden. Das Unternehmen besitzt zudem das Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekt Mohave in Arizona (USA) in der Nähe der Weltklasse-Mine Bagdad.

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

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