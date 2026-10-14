Wien (ots) -
Wiener Neugründung verbindet Wirtschaft, Investitionen und internationalen Austausch
Olena Panteleienko, ukrainische Staatsbürgerin mit Wohnsitz in Wien, und der deutsche Unternehmer und Investor Kai Sailer haben im September 2026 die DniproDanube Holding Beteiligungs- und Beratungs GmbH mit Büros in Wien und Kiew gegründet.
Das Unternehmen fördert die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Österreich und der Ukraine. Schwerpunkte sind Unternehmens- und Investitionsberatung, internationale Geschäftsaktivitäten sowie Unterstützung bei Übersiedlung, Bildung und Integration. Zudem wird der wissenschaftliche, technologische und kulturelle Austausch gefördert.
"Wir möchten Menschen, Unternehmen und Institutionen zusammenbringen und gemeinsame Perspektiven für beide Länder entwickeln", erklärt Geschäftsführerin Olena Panteleienko.
Pressekontakt:
OmniHolding Internationale Industriebeteiligungs GmbH
Kai Sailer, Geschäftsführer
Telefon: 06641878820
E-Mail: ks@omni-holding.com
Original-Content von: DniproDanube Holding Beteiligungs- und Beratungs GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183625/6370981
Wiener Neugründung verbindet Wirtschaft, Investitionen und internationalen Austausch
Olena Panteleienko, ukrainische Staatsbürgerin mit Wohnsitz in Wien, und der deutsche Unternehmer und Investor Kai Sailer haben im September 2026 die DniproDanube Holding Beteiligungs- und Beratungs GmbH mit Büros in Wien und Kiew gegründet.
Das Unternehmen fördert die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Österreich und der Ukraine. Schwerpunkte sind Unternehmens- und Investitionsberatung, internationale Geschäftsaktivitäten sowie Unterstützung bei Übersiedlung, Bildung und Integration. Zudem wird der wissenschaftliche, technologische und kulturelle Austausch gefördert.
"Wir möchten Menschen, Unternehmen und Institutionen zusammenbringen und gemeinsame Perspektiven für beide Länder entwickeln", erklärt Geschäftsführerin Olena Panteleienko.
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OmniHolding Internationale Industriebeteiligungs GmbH
Kai Sailer, Geschäftsführer
Telefon: 06641878820
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