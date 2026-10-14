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Dow Jones News
14.10.2026 12:45 Uhr
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AUKTION/Bund stockt zwei Bundesanleihen auf

DJ AUKTION/Bund stockt zwei Bundesanleihen auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat über zwei Emissionen von Schuldpapieren 1,888 Milliarden Euro vereinnahmt. Beide Auktionen, bei denen Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2047 und 2056 aufgestockt wurden, waren überzeichnet. Zu den Transaktionen wurden folgende Detail bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Auktionen vom 23. September): 

=== 
Emission      3,40%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2047 
Volumen       1,5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   2,802 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  1,141 Mrd EUR 
Marktpflegeumfang  359 Mio EUR 
Zeichnungsquote   2,5   (2,1) 
Durchschnittsrend. 3,80%  (3,78%) 
Durchschnittskurs  94,30  (94,53) 
Mindestkurs     94,30  (94,52) 
Wertstellung    16. Oktober 2026 
 
Emission      2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2056 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,058 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  747 Mio EUR 
Marktpflegeumfang  253 Mio EUR 
Zeichnungsquote   1,4   (1,6) 
Durchschnittsrend. 3,80%  (3,80%) 
Durchschnittskurs  84,04  (84,05) 
Mindestkurs     83,98  (84,04) 
Wertstellung    16. Oktober 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2026 06:09 ET (10:09 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
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Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

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