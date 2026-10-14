Köln (ots) -Die Jugendschutz-KI Merm:ai:d von RTL Deutschland hat den Modellversuch von der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) und der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) unter Begleitung der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) erfolgreich durchlaufen und ist als erstes KI-gestütztes Bewertungssystem zertifiziert worden. Das gaben die Selbstkontrolleinrichtungen am 14. Oktober 2026 in Berlin bekannt.Damit erreicht einer der zentralen KI-Leuchttürme von RTL Deutschland einen wichtigen Meilenstein: Aus einem internen Tool zur Unterstützung der Altersbewertung ist eine Lösung geworden, deren Qualität nun anhand unabhängiger Standards geprüft und bestätigt wurde. Im Rahmen des Modellversuchs wurden erstmals verbindliche Qualitätskriterien für automatisierte und KI-gestützte Bewertungssysteme im Jugendmedienschutz entwickelt. Entscheidend war dabei nicht nur die technische Leistungsfähigkeit, sondern das Zusammenspiel aus KI, fachkundigen Mitarbeitenden und klaren Prüfprozessen.Ein zentraler Bestandteil war ein Stichprobenvergleich zwischen den Bewertungen von Merm:ai:d, menschlichen Prüfer:innen der FSF und den finalen Jugendschutzentscheidungen von RTL Deutschland. Das Ergebnis zeigt eine hohe Übereinstimmung. Gleichzeitig bleibt menschliche Expertise ein fester Bestandteil des Prozesses.Max Orgonyi, Geschäftsführer Transformation & AI RTL Deutschland: "Merm:ai:d zeigt, was wir unter verantwortungsvollem Einsatz von KI verstehen: eine konkrete Anwendung, die im Alltag funktioniert, skalierbar ist und gleichzeitig höchsten Qualitätsanforderungen erfüllt. Dass aus unserem Pilot nun ein zertifiziertes System und zugleich ein Referenzpunkt für neue Standards im Jugendmedienschutz wird, ist ein starkes Signal. Genau so wollen wir KI bei RTL Deutschland weiter entwickeln: aus realen Anwendungsfällen heraus, mit messbarem Nutzen und klarer Verantwortung."Daniela Hansjosten, Leiterin Standards & Practices RTL Deutschland:"Dass Merm:ai:d als erstes System diesen Qualitätstest erfolgreich abgeschlossen hat, ist für uns ein wichtiger Schritt. Von Anfang an war unser Ziel nicht, menschliche Entscheidungen zu ersetzen, sondern unsere Jugendschutzexpert:innen mit KI besser zu unterstützen. Die Zertifizierung bestätigt genau diesen Ansatz: Technologie, klare Prozesse und fachliche Verantwortung gehören zusammen."Vom Pilot zum skalierbaren KI-SystemRTL Deutschland hatte Merm:ai:d 2024 entwickelt, um große Mengen audiovisueller Inhalte automatisiert zu analysieren und Jugendschutz-Teams bei der Altersbewertung zu unterstützen. Seitdem wurde die Lösung kontinuierlich weiterentwickelt.Aktuell wird Merm:ai:d auf weitere Anwendungsfelder ausgeweitet. Dazu gehören unter anderem die Prüfung von Werbeinhalten mit Merm:ai:d Ads, die Analyse von Audioinhalten sowie zusätzliche Content-Bereiche. Auch der Einsatz innerhalb des erweiterten RTL- und Sky-Portfolios wird vorbereitet.Mit dem erfolgreichen Abschluss des Modellversuchs entsteht zugleich ein dauerhafter Rahmen für weitere Anbieter: FSF und FSM bieten künftig ein Zertifizierungsverfahren für automatisierte und KI-gestützte Bewertungssysteme anVerantwortung bleibt menschlichDer Grundsatz von Merm:ai:d bleibt unverändert: KI unterstützt, der Mensch entscheidet. Die Technologie hilft dabei, große Inhaltsmengen schneller und konsistenter zu analysieren, ersetzt aber weder fachliche Bewertung noch rechtliche Verantwortung.Damit verbindet RTL Deutschland technologische Entwicklung mit einem klaren Ziel: Jugendmedienschutz auch in einer zunehmend digitalen und KI-geprägten Medienwelt verlässlich, nachvollziehbar und skalierbar weiterzuentwickeln.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Thomas Bodemer | Senior Manager Unternehmenskommunikation | T: +49 221 456-74314 | thomas.bodemer@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6370987