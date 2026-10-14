Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung von COOEE alpin Hotels vom 14.10.2026:Österreichische Hotelgruppe bietet 7% Zinsen oder 9% in Urlaubsgutscheinen. Zeichnung ab 500 Euro noch bis 30. November 2026 über die Plattform CONDA.Die österreichische Hotelgruppe COOEE alpin erweitert ihr Portfolio um zwei Häuser in Kaprun | Zell am See und Bad Goisern | Hallstatt. An dieser Expansion können sich auch Anleger mit Wohnsitz in Deutschland beteiligen: Über die Investmentplattform CONDA ist eine nachrangige Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 2,5 Millionen Euro noch bis 30. November 2026 zeichenbar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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