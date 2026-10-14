Die Deutsche Telekom verkauft seit Dienstag die neue Meta Ray-Ban Display in Deutschland. Die KI-Brille kostet ohne Mobilfunkvertrag 899 €. Mit einem MagentaMobil-Tarif lässt sie sich über drei Jahre finanzieren. Für den Konzern wird das einzelne Gerät kaum spürbare Umsätze erzeugen. Strategisch ist der Verkaufsstart dennoch interessant: Die Telekom bringt sich frühzeitig als Vertriebspartner für eine potenziell neue Geräteklasse in Stellung. Meta ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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