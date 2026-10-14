Die Berichtssaison nimmt Fahrt auf und in Europa eröffnet traditionell der niederländische Chipindustrieausrüster ASML den Zahlenreigen im Technologiesektor. In einer ersten Reaktion kann die Aktie zulegen und gewinnt aktuell +2,4% auf 1.546 €. Wie ist das Zahlenwerk einzuschätzen und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Rekordzahlen und steigende Prognosen Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: ASML hat im dritten Quartal 2026 den Umsatz gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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