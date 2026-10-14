Jefferies hat die Swiss-Re-Aktie am Dienstag von "Hold" auf "Underperform" heruntergenommen und das Kursziel von 130 auf 110 Franken gesenkt. Analyst Philip Kett begründet das mit sinkenden Preisen im Rückversicherungsgeschäft, deren Rückgang sich sogar noch beschleunigen dürfte. Damit stellt sich die Frage: Steht der Branche ein Abschwung bevor, den der Markt bislang unterschätzt? Die Preise geraten unter Druck Kern der Abstufung ist der Preistrend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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