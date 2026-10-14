Die ASML-Aktie legte am Mittwoch im Vormittagshandel in Amsterdam gut 3% zu, nachdem der Chipausrüster seine Quartalszahlen vorgelegt hatte. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus damit auf rund 69%, und mit etwa 600 Milliarden € Börsenwert ist das Unternehmen die mit Abstand schwerste Aktie der Eurozone. Reicht die Nachfrage aus dem KI-Geschäft aus, um diese Bewertung weiter zu tragen? Kapazität wird knapp Der Umsatz kletterte im dritten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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