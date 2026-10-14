Berlin (ots) -Königlicher Besuch, knackige Zahlen und ein Rezept zum Anbeißen: Zum 50. Jubiläum haben Apfel- und Blütenhoheiten aus Deutschlands wichtigsten Anbaugebieten die neue Ernte nach Berlin gebracht. Für alle anderen gibt es auf Instagram eine Zutatenbox für den Jubiläums-Apple-Pie zu gewinnen.Wenn im Herbst die Äpfel das Regiment im Kanzleramt übernehmen, ist wieder Apfelkabinett. Und in diesem Jahr hat der traditionsreiche Termin besonders viel Biss: Seit 50 Jahren bringen Vertreterinnen der deutschen Apfelanbaugebiete die neue Ernte auf die bundespolitische Bühne - und damit jede Menge Frische, Vielfalt und heimischen Genuss.Zum runden Geburtstag kamen auch in diesem Jahr Apfel- und Blütenhoheiten aus den verschiedensten Regionen Deutschlands ins Kanzleramt. Im Gepäck: rund 300 Kilogramm knackig-frische Äpfel und eine bunte Auswahl beliebter Sorten wie Elstar, Gala, Red Jonaprince, Roter Boskoop, Red Prince und Holsteiner Cox.Ein halbes Jahrhundert KernkompetenzDas Apfelkabinett ist eine fruchtige Konstante im Kalender der deutschen Apfelbranche - und zwar seit 1976. Initiiert von der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse e. V. (BVEO), bringt die Aktion damit seit fünf Jahrzehnten heimischen Obstbau und Bundespolitik an einen Tisch - oder besser gesagt: an einen gut gefüllten Apfelkorb.Doch stehen dabei nicht nur die Früchte im Mittelpunkt, sondern auch die Menschen dahinter. Das Apfelkabinett macht daher Jahr für Jahr sichtbar, wie viel Vielfalt, Know-how und regionale Wertschöpfung in heimischen Äpfeln stecken.Dr. Christian Weseloh, Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse e. V. (BVEO) sagt anlässlich des Jubiläums: "50 Jahre Apfelkabinett zeigen, wie fest der Apfel zu Deutschland gehört. Er ist unkompliziert, vielseitig, gesund und schmeckt eigentlich immer - ob direkt aus der Hand, im Kuchen, im Salat oder herzhaft kombiniert. Gleichzeitig steht jeder heimische Apfel für die Arbeit unserer Erzeugerinnen und Erzeuger in den Regionen."Apfelliebe in ZahlenSüß, säuerlich, saftig oder besonders knackig: Beim Apfel hat fast jeder seinen Favoriten. Gut, dass die Auswahl groß ist. Von bewährten Klassikern bis zu neueren Züchtungen sorgt das heimische Sortiment für reichlich Abwechslung im Obstkorb. Ganz vorn in der Einkaufsgunst lag, wie schon seit Jahren, auch 2025 wieder der Elstar mit 16,8 Prozent Marktanteil. Dahinter folgten Braeburn mit 13,3 Prozent und Gala/Royal Gala mit 12,8 Prozent. Drei Sorten, viele Fans - und noch längst nicht das Ende der Geschmacksvielfalt.(Quelle: AMI auf Basis des YouGov Consumer Panel Germany)Heimvorteil im ObstkorbUnd woher kommen all diese Äpfel? Aus beinahe allen Teilen Deutschlands - vom Alten Land im Norden über Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen bis zum Bodensee im Süden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden hierzulande im vergangenen Jahr rund 1,02 Millionen Tonnen Äpfel auf 32.691 Hektar Anbaufläche geerntet. Dabei bringt jede Region ihre eigenen Sorten, klimatischen Bedingungen und geschmacklichen Besonderheiten mit.Beim diesjährigen Apfelkabinett vertreten waren Anna Faby, Blütenkönigin aus dem Alten Land an der Niederelbe, Anna Maria Steffelin und Emelie Franziska Lanz als Kandidatinnen für das Amt der Bodensee-Apfelkönigin und -prinzessin, Antonia Augenstein, Mecklenburger Blütenkönigin, Alida Kühne, Blütenkönigin von Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie Sarah van Afferden, Apfelkönigin von Tönnisvorst in Nordrhein-Westfalen. Was sie verbindet, ist die Begeisterung für heimische Äpfel. Denn wer beim Einkauf auf deutsche Ware achtet, bekommt nicht nur frisches Obst, sondern unterstützt gleichzeitig die Erzeugerbetriebe in den heimischen Anbaugebieten.Kurze Wege zwischen Obstplantage, Lager, Handel und Einkaufskorb sorgen zudem dafür, dass die Früchte schnell dort ankommen, wo sie hingehören: auf dem Frühstückstisch, in der Brotdose - oder direkt in der Hand.50 Jahre und sehr knackig!Ein halbes Jahrhundert Apfelkabinett ist ein guter Anlass, um zu konstatieren: Der Apfel hat sich erstaunlich gut gehalten. Denn auch wenn Trends kommen und gehen, der Apfel bleibt. Mal pur, mal gebacken, mal süß, mal herzhaft - kaum eine Frucht macht kulinarisch so viel mit. Für das Jubiläum darf er deshalb in einer besonders aromatischen Rolle glänzen.Der diesjährige Rezept-Tipp bringt Apfel und Kardamom unter eine knusprige Teigdecke: Apple Pie mit Kardamom - warm, würzig und wie gemacht für einen goldenen Herbsttag.Mitbacken und gewinnenZum 50. Jubiläum wird es auch auf Instagram fruchtig: Im Rahmen eines Gewinnspiels können Verbraucherinnen und Verbraucher eine Box mit allen Zutaten für den Jubiläums-Apple-Pie mit Kardamom gewinnen. Damit kommt die Geburtstagsparty direkt nach Hause.Rezept-Tipp: Apple Pie mit KardamomFruchtig, würzig und perfekt für den HerbstSchwierigkeitsgrad: mittel / Zubereitungszeit: etwa 50 Min. | Backzeit: etwa 45 Min.Zutaten für 1 Pie (28 cm Durchmesser):- 350 g Weizenmehl- 125 g brauner Zucker- 1 Prise Salz- 175 g kalte Butter- 800 g Äpfel, z. B. Elstar- ½ Bio-Zitrone- 3 Kardamom-Kapseln- 1 Prise frisch geriebene Muskatnuss- 1 Eigelb- 125 g SahneZubereitung:- 300 g Mehl, 25 g Zucker, Salz, 150 g kalte Butter und 3 EL eiskaltes Wasser zu einem Teig verkneten. 1 Stunde kaltstellen. Backform einfetten und Backofen auf 180 °C Heißluft vorheizen.- Äpfel schälen, vierteln, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Zitronenschale fein abreiben. Kardamomsamen mörsern und mit einem Spritzer Zitronensaft, den restlichen 100 g Zucker, 50 g Mehl sowie Muskat unter die Äpfel mischen.- Zwei Drittel des Teigs ausrollen, die Form damit auskleiden und den Boden mit einer Gabel einstechen. Apfelfüllung darauf verteilen und die restlichen 25 g Butter in kleinen Stückchen darüber geben.- Restlichen Teig ausrollen, in ca. 1,5 cm breite Streifen schneiden und als Gitter auf die Füllung legen. Am Rand leicht festdrücken.- Teiggitter mit verquirltem Eigelb bestreichen und mit etwas braunem Zucker bestreuen. Auf mittlerer Schiene ca. 45 Minuten goldbraun backen.- Sahne steif schlagen und zum warmen Apple Pie servieren.Alle Rezeptbilder gibt es hier zum Download (https://geerntet-in-deutschland.de/rezepte/)Pressekontakt:Deutschland - Mein Garten.c/o Pretzlaw Communications GmbHElke.schickedanz@pretzlaw.deKaiserdamm 1314057 BerlinOriginal-Content von: Deutschland - Mein Garten (eine Initiative der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse / BVEO), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122864/6371014