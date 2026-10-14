Fast ein Jahr hat es gedauert, jetzt ist die Bestmarke zurück. Die Aktie von Microsoft (ISIN: US5949181045) ging am 13. Oktober 2026 mit dem höchsten Schlusskurs ihrer Geschichte aus dem Handel. Zuletzt war ihr das Ende Oktober 2025 gelungen. Bereits einen Handelstag zuvor hatte der Softwarekonzern beim Börsenwert wieder die Marke von vier Billionen Dollar übersprungen. Damit kehrt ein Schwergewicht in die erste Reihe zurück, dem viele Anleger in den vergangenen Monaten vorgeworfen hatten, im Rennen um künstliche Intelligenz enorm viel Geld auszugeben und dafür bislang zu wenig zurückzubekommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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