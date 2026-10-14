Wer am Ausbau der künstlichen Intelligenz verdienen will, denkt zuerst an Chipentwickler wie Nvidia oder an Ausrüster wie ASML. Ein Gasekonzern steht selten auf dieser Liste. Dabei kommt keine moderne Chipfabrik ohne hochreine Gase aus. Linde (ISIN: IE000S9YS762), der weltweit größte Anbieter von Industriegasen, sichert sich mit mehrjährigen Lieferverträgen einen festen Platz in dieser Wertschöpfungskette. Das macht die Aktie für manche Marktbeobachter zu einer interessanten Möglichkeit, am Halbleiterboom teilzuhaben, ohne sich die typischen Schwankungen reiner Technologiewerte ins Depot zu holen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Alphabriefe