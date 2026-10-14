Die Sorge um ein vorzeitiges Ende des KI-Booms hat die Chipbranche in der Woche ab dem 12. Oktober kräftig durchgeschüttelt. Mitten in diese Nervosität hinein hat ASML (ISIN: NL0010273215) am 14. Oktober 2026 Zahlen vorgelegt, die das Bild deutlich aufhellen. Der Hersteller von Lithografiemaschinen, mit denen feinste Strukturen auf Siliziumscheiben belichtet werden, steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal um mehr als die Hälfte auf rund 11,7 Milliarden Euro. Der Gewinn verdoppelte sich auf etwa fünf Milliarden Euro. Damit trafen die Ergebnisse ziemlich genau die Erwartungen der Analysten am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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