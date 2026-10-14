Politische Hängepartie. Börse zwischen Hoffen und Sorge. Wohin steuert Deutschland - und was bedeutet das für das Depot?
Webinar mit Hans A. Bernecker:"Was wird aus Deutschland - Rechts wie Links?"Perspektiven für Gesellschaft, Wirtschaft und Börse
Nutzen Sie weit mehr als sechs Jahrzehnte Börsenerfahrung für Ihre eigene Meinungsbildung und für den größeren Überblick. Bringen Sie auch Ihre eigenen Fragen im Rahmen der Fragerunde ein (keine Anlageberatung). Das erwartet Sie:
• Online-Veranstaltung mit einer Länge von ca. 90 Minuten (inklusive kurzer Pause)• Live-Fragerunde mit Hans A. Bernecker• Aufzeichnung zum späteren Ansehen• Grafiken zum Vortrag als Download
Auch wenn Sie am Veranstaltungstermin verhindert sind, können Sie die Inhalte über die Aufzeichnung nutzen.Donnerstag, 22. Oktober 2026, um 18 Uhr
Terminsache: Noch bis zum 18. Oktober 2026 gilt der Frühbucherpreis. Das heißt: 99 € Frühbucherpreis statt anschließend 129 € - jeweils inklusive MwSt.
Buchen Sie Ihren Teilnehmerplatz noch heute:https://www.bernecker.info/webinar-261022
Werbung in eigener Sache. Journalistische Einordnung; keine individuelle Anlageberatung.
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Nutzen Sie weit mehr als sechs Jahrzehnte Börsenerfahrung für Ihre eigene Meinungsbildung und für den größeren Überblick. Bringen Sie auch Ihre eigenen Fragen im Rahmen der Fragerunde ein (keine Anlageberatung). Das erwartet Sie:
• Online-Veranstaltung mit einer Länge von ca. 90 Minuten (inklusive kurzer Pause)• Live-Fragerunde mit Hans A. Bernecker• Aufzeichnung zum späteren Ansehen• Grafiken zum Vortrag als Download
Auch wenn Sie am Veranstaltungstermin verhindert sind, können Sie die Inhalte über die Aufzeichnung nutzen.Donnerstag, 22. Oktober 2026, um 18 Uhr
Terminsache: Noch bis zum 18. Oktober 2026 gilt der Frühbucherpreis. Das heißt: 99 € Frühbucherpreis statt anschließend 129 € - jeweils inklusive MwSt.
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