In einem offenen Brief fordern die KI-Pioniere Geoffrey Hinton und Yoshua Bengio sowie rund 400 weitere Wissenschaftler:innen einmal mehr eine strengere KI'Regulierung. So soll ein internationales Kontrollgremium Sicherheitsstandards überwachen. Schon Ende September 2026 hatten die als KI-Väter geltenden Forscher Geoffrey Hinton und Yoshua Bengio gemeinsam mit 20 weiteren KI-Expert:innen vor einer massiven Beschleunigung der KI-Entwicklung gewarnt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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