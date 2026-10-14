Potenzial steigt abermals: Brixton Metals - Neue Entdeckung mit bis zu 195 g/t Gold & 4,11% Kupfer

Anzeige / Werbung
Brixton Metals meldet auf Golden Valley bis zu 195 g/t Gold, 147 g/t Silber und 4,11% Kupfer - ein wachsender Korridor auf Thorn rückt damit näher an die ersten Bohrungen.
Mit Spitzenwerten von bis zu 195 g/t Gold, 147 g/t Silber und 4,11 Prozent Kupfer untermauert Brixton Metals (TSX-V: BBB / WKN A423P0) einmal mehrdas Entdeckungspotenzial auf seinem vollständig kontrollierten Thorn-Projekt im Nordwesten von British Columbia. Im Zielgebiet Golden Valley bestätigte die Nachbeprobung früherer Funde aus dem Jahr 2023 eine hochgradige, kieselsäurereiche Aderstruktur, die sich an der Oberfläche über mindestens 90 Meter Streichlänge verfolgen lässt. Zusammen mit weiteren Treffern rund 400 Meter südlich zeichnet sich ein erweiterter mineralisierter Korridor ab, der nun für erste Bohrungen vorbereitet wird.
Brixton Metals: Hochgradige Gehalte im Zielgebiet Golden Valley
Das Areal Golden Valley liegt rund 17 Kilometer südsüdöstlich des Trapper-Goldziels und 24 Kilometer nordwestlich der ehemaligen Goldmine Golden Bear. Ausgehend von zwei Geologenproben aus dem Jahr 2023, die 52,5 bzw. 51,7 g/t Gold geliefert hatten, untersuchte das Explorationsteam 2026 den massiven, rostrot verwitterten Pyrit-Siliziumdioxid-Gang systematisch neu. Die Struktur erreicht Breiten von bis zu zwei Metern, führt neben Pyrit und Chalkopyrit auch feinkörnige Sulfosalze und verschwindet nach 90 Metern unter oberflächlichem Deckmaterial.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)