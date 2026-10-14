Potenzial steigt abermals: Brixton Metals - Neue Entdeckung mit bis zu 195 g/t Gold & 4,11% Kupfer

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Brixton Metals meldet auf Golden Valley bis zu 195 g/t Gold, 147 g/t Silber und 4,11% Kupfer - ein wachsender Korridor auf Thorn rückt damit näher an die ersten Bohrungen.

Mit Spitzenwerten von bis zu 195 g/t Gold, 147 g/t Silber und 4,11 Prozent Kupfer untermauert Brixton Metals (TSX-V: BBB / WKN A423P0) einmal mehrdas Entdeckungspotenzial auf seinem vollständig kontrollierten Thorn-Projekt im Nordwesten von British Columbia. Im Zielgebiet Golden Valley bestätigte die Nachbeprobung früherer Funde aus dem Jahr 2023 eine hochgradige, kieselsäurereiche Aderstruktur, die sich an der Oberfläche über mindestens 90 Meter Streichlänge verfolgen lässt. Zusammen mit weiteren Treffern rund 400 Meter südlich zeichnet sich ein erweiterter mineralisierter Korridor ab, der nun für erste Bohrungen vorbereitet wird.

Brixton Metals: Hochgradige Gehalte im Zielgebiet Golden Valley

Das Areal Golden Valley liegt rund 17 Kilometer südsüdöstlich des Trapper-Goldziels und 24 Kilometer nordwestlich der ehemaligen Goldmine Golden Bear. Ausgehend von zwei Geologenproben aus dem Jahr 2023, die 52,5 bzw. 51,7 g/t Gold geliefert hatten, untersuchte das Explorationsteam 2026 den massiven, rostrot verwitterten Pyrit-Siliziumdioxid-Gang systematisch neu. Die Struktur erreicht Breiten von bis zu zwei Metern, führt neben Pyrit und Chalkopyrit auch feinkörnige Sulfosalze und verschwindet nach 90 Metern unter oberflächlichem Deckmaterial.