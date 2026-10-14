Calgary, Alberta / 14. Oktober 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. ("Horizon" oder das "Unternehmen") (TSX-V: HPL; FWB: HPM; Tradegate: HPM) freut sich bekannt zu geben, dass seine polnische 100-%-Tochtergesellschaft Energia Karpaty Zachodnie sp. z o.o. ("EKZ") den Hauptförderabschnitt des Produktionstestprogramms beim Bohrloch Lachowice-7 ("L7") in der Konzession Bielsko-Biala im Süden von Polen erfolgreich abgeschlossen hat. Das Bohrloch wurde nun für eine geplante 30-tägige Druckaufbauphase geschlossen, nach deren Abschluss das Unternehmen voraussichtlich einen ersten kommerziellen Produktionsplan für das Konzessionsgebiet finalisieren wird.

Dr. David Winter, CEO des Unternehmens, sagte: "Der erfolgreiche Abschluss der Fördertests stellt einen bedeutsamen betrieblichen Meilenstein für Horizon dar, während das Unternehmen seine Pläne vorantreibt, die Gaserschließung von Lachowice in Produktion zu bringen. Wir haben die Pläne beschleunigt, um mit der ersten Produktion und dem Cashflow durch eine frühzeitige Produktionsphase mit Zielsetzung im dritten Quartal 2027 zu beginnen. Dieses Erschließungsziel besteht darin, die Stromerzeugung und den potenziellen Verkauf von komprimiertem Erdgas ("CNG") zu etablieren, was dem Abschluss der erforderlichen technischen Bewertungen, der Anlagenplanung und -konstruktion und dem Design der Anlagen, der kommerziellen Vereinbarungen sowie der behördlichen Genehmigungen unterliegt."

ERGEBNISSE DER FÖRDERTESTS VON LACHOWICE-7

Nach dem Abschluss des Programms zur stickstoffangereicherten Säurestimulation am 23. September 2026 wurde das Bohrloch über temporäre Produktionstestausrüstung vor Ort zurückgefördert. Das Testprogramm folgte auf die mechanischen Aufwältigungsarbeiten (Workover) und die anschließende Säurestimulation. Während der Aufwältigungs- und Stimulationsarbeiten gingen etwa 4.500 bbl Fertigstellungsflüssigkeit in die Formation verloren, was auf ein äußerst durchlässiges, natürlich geklüftetes Reservoir hinweist.

Die Produktion wurde unter Einsatz von Coil Tubing und Stickstoff eingeleitet, um das Bohrloch zu entladen. Das Programm umfasste eine anfängliche Reinigungsförderphase, einen Test vor dem Hauptförderstrom und einen sechstägigen Hauptfördertest an einer begrenzten Drosselöffnung.

Anfängliche Reinigungsförderphase

Es wurde eine 30-stündige Reinigungsförderphase durchgeführt.

Die zuletzt aufgezeichnete Förderrate betrug 4,95 MMcf/d bei einem Bohrlochkopffließdruck von 2.100 psi an einer 24/64-Zoll-Drosselöffnung. (Hinweis: Dies ist eine am Ende der Reinigungsphase aufgezeichnete kurzfristige Rate und sollte nicht als stabilisierte langfristige Produktionsförderrate interpretiert werden.)

Test vor dem Hauptförderstrom

Die zuletzt aufgezeichnete Förderrate betrug 6,75 MMcf/d bei einem Bohrlochkopffließdruck von 2.362 psi an einer 24/64-Zoll-Drosselöffnung.

Dies war eine kurzfristige Spitzenrate, die über einen achtstündigen Zeitraum vor dem Hauptförderstrom an einer größeren Drosselöffnung als beim Hauptfördertest aufgezeichnet wurde und nicht als stabilisierte langfristige Produktionsrate interpretiert werden sollte.

Hauptfördertest

Während der sechs Tage der Hauptförderphase begannen die Gasförderraten bei 5 MMcf/d mit einem Bohrlochkopffließdruck von 2.550 psi und sanken auf 2,5 MMcf/d bei einem Fließdruck von 1.900 psi bei einer Drosselöffnungsgröße von 18/64 Zoll. Die durchschnittliche Druckabsenkung an der Oberfläche basierend auf den Oberflächendruckdaten belief sich auf 25 %. Diese Ergebnisse stimmen mit der Leistungsprognose des Unternehmens für das Bohrloch L7 überein und stehen im Einklang mit der erwarteten Leistung eines natürlich geklüfteten Reservoirs.

Das Bohrloch wurde nun für die geplante 30-tägige Druckaufbauphase geschlossen. Die Analyse der Druckaufbaudaten wird zusammen mit den Fördertestergebnissen dazu verwendet, das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der Vorkommensmerkmale und der Förderleistung zu optimieren und die nächste Stufe der Erschließungsplanung, einschließlich des Anlagendesigns und der Optimierung von Erschließungsbohrungen, zu steuern.

Während der Aufwältigungs- und Stimulationsarbeiten gingen etwa 4.500 bbl Fertigstellungsflüssigkeit in das Bohrloch und die Formation verloren. Bis dato wurden etwa 1.680 bbl dieser Flüssigkeit gefördert, was etwa 37 % des injizierten Volumens entspricht. Das Unternehmen erachtet die Rückgewinnung von Lastflüssigkeit als wichtigen Faktor bei der Bewertung der Reinigungs- und Produktionsleistung des Bohrlochs. Abnehmende Rückgewinnungsraten der Fertigstellungsflüssigkeit im Laufe des Bohrlochtests unterstützen unsere Vorhersage, wonach der Großteil dieser Flüssigkeit in der Formation verbleiben wird.

Über alle Phasen des Fördertestprogramms hinweg produzierte Lachowice-7 insgesamt etwa 26,5 Millionen Kubikfuß ("MMcf") Erdgas, 170 bbl Kondensat und 1.680 bbl Fertigstellungsflüssigkeit. Diese kumulierten Volumina umfassen die Produktion während der anfänglichen Reinigungsphase, der Phase vor dem Hauptförderstrom und der sechstägigen Hauptförderphase. Die Ergebnisse liefern zusätzliche Daten zur Bewertung der Performance des Vorkommens sowie des Potenzials für eine frühzeitige kommerzielle Produktion.

NÄCHSTE SCHRITTE IN RICHTUNG FRÜHZEITIGER PRODUKTION

Basierend auf den Ergebnissen dieses Fördertests beschleunigt das Unternehmen nun seine Bestrebungen, eine frühzeitige Produktionsphase mit Zielsetzung im dritten Quartal 2027 zu beginnen. Das Ziel der Vermarktungsstrategie besteht darin, den ersten Stromverkauf über eine Gaskraftwerksanlage zu etablieren und gleichzeitig mit den Plänen für die vollständige Felderschließung fortzufahren.

Die geplante Vermarktungsstrategie umfasst auch die Verfolgung von Möglichkeiten zur Nutzung des geförderten Erdgases für den CNG-Verkauf. Der Zeitpunkt und der Umfang der frühzeitigen Produktionsphase hängen von den Ergebnissen dieser laufenden technischen Bewertung sowie von der technischen Planung und Anlagenplanung ab und unterliegen kommerziellen Vereinbarungen, der Finanzierung sowie den entsprechenden behördlichen Genehmigungen.

Horizon wird nach dem Abschluss und der Interpretation der 30-tägigen Druckaufbaudaten ein weiteres Update bereitstellen.

Über Horizon Petroleum Ltd.

Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon Petroleum Ltd. konzentriert sich auf die Bewertung und Erschließung von Erdgasvorkommen sowie auf Möglichkeiten im Bereich sauberer Energie in Europa, mit dem Ziel, zur Energieunabhängigkeit und -sicherheit Europas beizutragen. Horizon treibt die Erschließung seiner polnischen Erdgas-Assets durch eine technisch ausgerichtete, schrittweise Entwicklungsstrategie voran, die darauf abzielt, deren wirtschaftliches Potenzial auszuschöpfen. Das Managementteam und das Board of Directors von Horizon setzen sich aus Fachleuten aus den Bereichen Öl und Gas, Wirtschaft und Finanzen zusammen, die über umfangreiche internationale Erfahrung verfügen.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Dr. David A. Winter

Chief Executive Officer

+1 403 619-2957

dawinter@horizon-petroleum.com

Roger McMechan

President und Chief Operating Officer

+1 403 973-2900

roger.mcmechan@horizon-petroleum.com

Website: www.horizon-petroleum.com

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Hinweis zur Interpretation kurzfristiger Ergebnisse:

Verweise in dieser Pressemitteilung auf anfängliche Testfördermengen und andere kurzfristige Testdaten sind zwar hilfreich, um das Vorhandensein von Kohlenwasserstoffen zu bestätigen, jedoch sind solche Förderraten nicht ausschlaggebend für die Förderraten, mit denen die Produktion aus dieser Bohrung beginnen wird, und lassen nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf die langfristige Leistung, die zukünftige Förderkapazität, die Wirtschaftlichkeit, den Förderrückgang oder die endgültige Fördermenge zu. Auch wenn die Ergebnisse vielversprechend sind, werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese Informationen zu verlassen. Eine Drucktransientenanalyse oder eine Auswertung der Bohrlochtests wurde für diese Bohrung noch nicht durchgeführt. Dementsprechend sind die Testergebnisse als vorläufig anzusehen, bis eine solche Analyse oder Auswertung abgeschlossen ist. Das Unternehmen hat der Bohrung Lachowice-7 auf der Grundlage der Testergebnisse keine Reserven oder Ressourcen zugewiesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (im Folgenden zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Druckaufbauversuch, einschließlich seiner Dauer sowie des Zeitpunkts und der Ergebnisse der Analyse der Druckaufbaudaten und der Durchflussversuchsdaten; die potenzielle Förderbarkeit, die Lagerstättenmerkmale und das nachhaltige Förderpotenzial der Bohrung Lachowice-7; die Pläne des Unternehmens, die Gasförderung in Lachowice in Betrieb zu nehmen und Cashflow zu generieren; den angestrebten Beginn einer frühen Produktionsphase im dritten Quartal 2027; die potenzielle Verwertung von Gas durch Stromerzeugung und den Verkauf von CNG; die Entwicklungs- und Vermarktungsstrategie des Unternehmens; den Zeitplan für künftige Aktualisierungen; sowie sonstige Erwartungen und Ziele für den künftigen Betrieb, die alle einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Horizon liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "strebt an", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder in denen angegeben wird, dass Ereignisse oder Umstände "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten" eintreten oder erreicht werden.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die mit einer Reihe von Risiken verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den von Horizon erwarteten und in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnissen abweichen und in einigen Fällen sogar wesentlich abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: die Ergebnisse des Druckaufbautests und der damit verbundenen Analysen; die Leistungsfähigkeit des Lagerstättenreservoirs, einschließlich Förderrückgang, Wasser- oder Lastflüssigkeitsförderung sowie Druckabfall; die Unsicherheit der Bohrloch-Testergebnisse als Indikator für die langfristige Leistungsfähigkeit; die Verfügbarkeit und die Kosten von Ausrüstung, Anlagen und Dienstleistungen; die Fähigkeit, erforderliche behördliche Genehmigungen, Zulassungen und Konzessionsverlängerungen in Polen rechtzeitig oder überhaupt zu erhalten; die Fähigkeit, kommerzielle Vereinbarungen über die Stromerzeugung und den Verkauf von CNG auszuhandeln und abzuschließen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und politische Rahmenbedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe wesentlicher Faktoren, Erwartungen und Annahmen von Horizon, darunter unter anderem: dass der Druckaufbautest wie geplant abgeschlossen wird und seine Ergebnisse die weitere Entwicklung stützen werden; dass die Bohrung im Einklang mit den Testergebnissen funktionieren wird; dass die erforderlichen Anlagen, Ausrüstungen und Dienstleistungen zu akzeptablen Bedingungen und Fristen zur Verfügung stehen werden; dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und kommerziellen Vereinbarungen rechtzeitig eingeholt werden; dass eine Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen verfügbar sein wird; und dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Rohstoffpreisen, den regulatorischen Rahmenbedingungen oder den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kommen wird. Obwohl Horizon der Ansicht ist, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Aussagen verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden, und solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Horizon übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Warnhinweis.

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