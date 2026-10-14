Gold vor Abschluss der Bodenbildung!

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Endlos Turbo Long 3.747,57 open end: Basiswert Gold [12.2026]
37,36 EUR 37,36 EUR -3,94% Basiswertkurs: 4.182,30 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: COMEX Globex, 00:03:22 Basispreis 3.747,57 USD Knock-Out-Barriere 3.747,57 USD Hebel 10,06x Abstand zum Basispreis in % 10,39% Abstand zum Knock-Out in % 10,39% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
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