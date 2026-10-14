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Dow Jones News
14.10.2026 14:15 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Börsianer warten auf US-Inflationszahlen

DJ MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Börsianer warten auf US-Inflationszahlen

DOW JONES--Europas Börsen zeigen sich am Mittwochmittag freundlich. Positiv aufgenommene Quartalszahlen und eine neuerliche Prognoseerhöhung des Chipmaschinenherstellers ASML hellen die Stimmung auf. Vor Bekanntgabe der mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten für September am Nachmittag ist dennoch Zurückhaltung spürbar. Je nachdem wie die Zahlen ausfallen, könnten sie die Zinserwartungen stärker bewegen und damit mutmaßlich auch die Aktienkurse. Der Datensatz ist der letzte von Bedeutung für die US-Notenbank, bevor sie am 28. Oktober über die Zinsen entscheiden wird. Eine Erhöhung der Leitzinsen zu diesem Termin wird aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 20 Prozent eingepreist.

Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 25.412 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,6 Prozent nach oben. Stützend wirkt die weiter herrschende Ruhe an den Anleihemärkten, auch wenn die Ölpreise wieder etwas anziehen. Die 10-jährige US-Rendite liegt bei 5,20 Prozent, nochmals etwas niedriger als am Vortag und weiter klar unter den jüngsten Hochs von rund 5,35 Prozent. Der Euro zeigt sich mit 1,1190 Dollar wenig verändert.

Mit Blick auf den Start der US-Berichtssaison am Vortag heißt es von CMC, die Quartalszahlen von JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, UnitedHealth und Johnson & Johnson seien insgesamt zwar besser als erwartet ausgefallen, hätten aber gleichwohl nur teilweise überzeugt. "Das zeigt, wie hoch die Messlatte inzwischen liegt. Gute Zahlen allein reichen nicht mehr aus, um neue Kursfantasie zu entfachen. Die Unternehmen müssen die Erwartungen inzwischen deutlich übertreffen, um weitere Käufer anzulocken".

In Europa liegen am Mittag Aktien aus dem Immobiliensektor vorne, ihr Stoxx-Branchenindex steigt um 1,4 Prozent. Der Subindex der Luftfahrt- und Rüstungsaktien legt um 1,3 Prozent zu. Am Ende rangieren die Bankaktien mit einem Minus von 0,6 Prozent.

ASML hat derweil mit einem Gewinn im dritten Quartal von 5 Milliarden Euro die Marktprognose von 4,2 Milliarden übertroffen und beim Umsatz wie erwartet abgeschnitten. Dazu hoben die Niederländer bereits zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognosen an. Für die Aktie geht es um 1,3 Prozent nach oben. Im Gefolge ziehen Infineon um 1,4 Prozent, Aixtron um 1,6 Prozent oder STMicroelectronics um 0,7 Prozent an.

Kion verteuern sich um 3,8 Prozent, obwohl der Lagertechnik und Flurförderspezialist die Jahresprognose gesenkt und Mittelfristziele verschoben hat. Die Gewinnwarnung komme nicht völlig überraschend, heißt es. Angesichts eines Kursverfalls von rund 50 Prozent seit Jahresbeginn sei viel schon eingepreist. JP Morgan betont, dass die Senkung der Cashflow-Prognose moderat ausgefallen sei. Und von Citi heißt es, der obere Rand der gesenkten Prognosespanne sei immer noch besser als befürchtet.

Im SDAX brechen PNE um 18,5 Prozent ein. Der Windparkentwickler hat die Prognosen massiv gesenkt. Beim operativen Ergebnis werden nur noch 60 bis 75 statt 90 bis 120 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Wegen späterer Veräußerungszeitpunkte von Windparkprojekten würden ursprünglich geplante Ergebnisbeiträge erst im kommenden Jahr realisiert, so die Begründung.

Ebenfalls im SDAX verteuern sich Evotec um 6,1 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hat in den ersten neun Monaten bei Umsatz und operativem Ergebnis mehr erreicht als von Analysten erwartet. Dazu bestätigte Evotec die Prognose für das Gesamtjahr.

Rio Tinto hält nach einem Plus beim Eisenerz-Absatz von 3 Prozent im dritten Quartal an der Jahresprognose für den weltweiten Eisenerzabsatz fest. Die Aktie des Rohstoffriesen gibt um 0,3 Prozent nach. 

Index        zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50    6.198,05  +0,5   31,04    6.167,01       7,0 
Stoxx-50      5.338,76  +0,4   23,09    5.315,67       8,6 
DAX        25.394,57  +0,5   134,67    25.259,90       3,7 
MDAX        30.373,46  +1,2   352,97    27.039,42       -0,8 
TecDAX       4.022,28  +0,8   33,48    3.091,28       11,1 
SDAX        18.326,68  +1,4   258,83    13.062,07       6,7 
FTSE        10.680,77  +0,3   30,44    10.650,33       7,5 
CAC         7.879,56  +0,7   51,93    7.827,63       -3,3 
SMI        14.048,97  +0,9   121,45    13.927,52       5,9 
ATX         6.646,38  +0,3   18,48    6.627,90       24,8 
 
 
US-Treasuries    Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre         4,77 -0,02    4,80      4,77 
5 Jahre         4,99 -0,02    5,02      4,98 
10 Jahre        5,20 -0,02    5,23      5,19 
 
DEVISEN       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    Di, 18:10 
EUR/USD        1,1195  -0,0  -0,0003     1,1198      1,1194 
EUR/JPY        177,36  +0,1   0,1100     177,25     177,2800 
EUR/CHF        0,9326  +0,0   0,0004     0,9322      0,9319 
EUR/GBP        0,844  -0,1  -0,0007     0,8447      0,8449 
USD/JPY        158,42  +0,1   0,1300     158,29     158,3600 
GBP/USD        1,3262  +0,1   0,0010     1,3252      1,3246 
USD/CNY        6,6926  -0,0  -0,0011     6,6937      6,6937 
USD/CNH        6,6936  +0,0   0,0020     6,6916      6,6922 
AUS/USD        0,7006  +0,4   0,0026      0,698      0,6981 
Bitcoin/USD    83.376,27  +0,0   22,95    83.353,32    83.434,56 
 
 
ROHOEL        zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex       95,86  +1,8    1,72      94,14 
Brent/ICE       106,22  +0,5    0,53     105,69 
 
 
Metalle       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold        4.138,87  -0,4   -17,88    4.156,75 
Silber         58,45  -1,7   -0,99      59,44 
Platin       1.650,12  -0,8   -13,23    1.663,35 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

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October 14, 2026 07:44 ET (11:44 GMT)

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