Ein Führungsmitglied des Schüttorfer Anbieters von Pouches und Nahrungsergänzungsmitteln kauft 10.000 Aktien zum Tagestief von 39 Euro. Die Papiere waren an der Wiener Börse zuvor um mehr als ein Drittel abgerutscht, haben den Großteil aber wieder aufgeholt. Aktionäre reagieren mit Selbstironie und Zweifeln an der Dynamik der Rally.Mitten im Ausverkauf hat Fit-Group-Vorstand Diyar Acar zugegriffen. Am Mittwoch kaufte er an der Wiener Börse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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