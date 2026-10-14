NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Trotz hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr dürfte der spanische Versorger solide Kennziffern ausweisen, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf das von Investitionen angetriebene Wachstums im Netzbereich und robuste Absatzmengen im Bereich Erzeugung und Versorgung./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0144580Y14
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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