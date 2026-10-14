FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange anlässlich bestätigter Gespräche über eine Übernahme des US-Kreditdatenanbieters Octus für 3,5 Milliarden US-Dollar auf "Buy" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Benjamin Goy geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass der Börsenbetreiber die Transaktion mit Barmitteln und Fremdkapital finanzieren und gleichzeitig sein laufendes Aktienrückkaufprogramm fortsetzen könnte./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00B0SWJX34
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00B0SWJX34
© 2026 dpa-AFX-Analyser