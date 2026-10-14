Sequora erweitert die bewährten Vorteile der BrainChip-Technologie - extrem geringer Stromverbrauch und ständige Verfügbarkeit der Sensorik - auf den Bereich der generativen KI

LAGUNA HILLS, Kalifornien, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainChip Holdings Ltd. (ASX: BRN, OTCQX: BRCHF, ADR: BCHPY), ein weltweit führender Anbieter von extrem stromsparender, vollständig digitaler, ereignisbasierter neuromorpher KI, hat heute die Einführung von BrainChip Sequora Core IP bekanntgegeben, einem Prozessor-IP-Kern, der generative KI, einschließlich großer Sprachmodelle (LLMs), direkt auf batteriebetriebenen Edge-Geräten ausführt.

Sequora, der nächste Schritt in der Roadmap von BrainChip für Edge-KI, baut auf den Stärken der Akida-Plattform des Unternehmens auf. Seine Effizienz beruht auf der Modellstruktur: Durch den Zustandraumansatz bleibt der Speicherbedarf konstant, unabhängig davon, wie lange der Datenstrom oder die Konversation andauert. Daher lässt sich Sequora auf Modelle mit wenigen Millionen bis zu 3 Milliarden Parametern skalieren. Geräte, die früher lediglich ein Signal erkennen konnten, sind nun in der Lage, dieses zu verstehen, zu erklären und darauf zu reagieren - und zwar auf dem Leistungsniveau, das Kunden von BrainChip erwarten.

"Unsere Kunden aus der Wirtschaft sowie aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung integrieren KI in viele der Edge-Systeme der nächsten Generation, die Echtzeitverarbeitung und Entscheidungsfindung in überlasteten und umkämpften Umgebungen ermöglichen - und das bei minimalem Platz-, Gewichts- und Energiebedarf", so Frank Ferrante, Chief Executive Officer von ForwardEdge ASIC. "Sequora bündelt generative KI in einem IP-Kern mit geringem Energieverbrauch, der viele der Anforderungen an die von uns entwickelten kundenspezifischen Halbleiter erfüllt. Dies eröffnet uns die Möglichkeit, missionskritische Edge-ASICs mit geräteinterner Intelligenz auszustatten."

Was Sequora leistet

Sequora beseitigt den Speicher- und Leistungsengpass, der bisher den Einsatz generativer KI in batteriebetriebenen Geräten wie Ohrhörern und Sensorknoten verhindert hat. In Kombination mit Akida vereint die Lösung zwei Arbeitslasten in einem System: Akida verarbeitet gestreamte Sensordaten - Schwingungs-, Audio-, Radar-, rohe Hochfrequenz-IQ-Daten (RF) sowie biologische Signale -, während Sequora generative und sequenzielle KI-Anwendungen ausführt, darunter gerätebasierte LLMs, Sprach-zu-Sprache-Interaktion und KI-Agenten.

Märkte, die von Consumer-Voice-Anwendungen und Wearables über Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automobil- und Industrieradar, industrielles IoT bis hin zu medizinischen und biomedizinischen Geräten reichen, benötigen sowohl konventionelle Inferenz als auch generative Inferenz in ein und demselben Produkt.

"Am Edge kommt KI in der alltäglichen Infrastruktur zum Einsatz - von Verbrauchszählern bis hin zu Mobilitätssystemen", sagt Jay Kim, CEO von edgeAI Inc. "BrainChip hat schon früh erkannt, dass Effizienz darüber entscheiden wird, wer am Edge die Oberhand gewinnt. Nun wenden sie dieselbe Denkweise auf generative KI an und statten Geräte, die mit einer kleinen Batterie betrieben werden, mit Sprach- und Schlussfolgerungsfähigkeiten aus."

Die wichtigsten Herausforderungen, denen sich Sequora stellt:

Generative Modelle stoßen an die Grenzen der Speicherbandbreite

Kosten pro Wort, die mit zunehmender Länge der Konversation (Kontextfenster) und des zugehörigen Caches steigen

Der Speicherverkehr begrenzt die Modellgröße im Akkubetrieb

Für vorhersehbare Verzweigungen zur Laufzeit im Hinblick auf Zertifizierungen in den Bereichen Automobiltechnik, Medizintechnik und Avionik zu sorgen

Latenz pro Abfrage auf dem Gerät und Datenschutz





Sensorik und generative KI auf einem Gerät, mit einem Akku

"Die Kunden verlangen nicht nur einen Signalklassifikator oder ein Sprachmodell", so Sean Hehir, Chief Executive Officer von BrainChip. "Sie möchten beides - in ein und demselben Produkt, mit ein und demselben Akku. Akida und Sequora bieten gemeinsam genau das."

Da Sequora generative und sequenzielle KI ausführt, ohne Daten vom Gerät zu übertragen, erfüllt es eine zunehmend wichtige Marktanforderung: die Souveränität über Daten und KI-Modelle zu wahren und gleichzeitig Größe, Gewicht und Stromverbrauch zu minimieren.

Verfügbarkeit

Sequora ist ab sofort als lizenzierbares Halbleiter-IP erhältlich. Kunden integrieren das Design in ihr eigenes System-on-Chip (SoC) und lassen es bei einer Foundry ihrer Wahl und in einem Prozessknoten ihrer Wahl fertigen. Das Sequora-Paket wird als prozessunabhängiger, vollständig synthetisierbarer Code auf Register-Transfer-Ebene (RTL) bereitgestellt und umfasst Verifikations-IP und Testbench, Synthese-Skripte und Timing-Beschränkungen sowie ein SDK mit einem statischen Graph-Compiler, einer C++-Laufzeitbibliothek und einer Modellbibliothek.

Über BrainChip Holdings Ltd.

BrainChip ist weltweit führend im Bereich der On-Chip-Verarbeitung und des Lernens im Bereich Edge-KI. Der branchenweit erste, vollständig digitale, ereignisgesteuerte KI-Prozessor des Unternehmens, Akida, nutzt neuromorphe Prinzipien, um bereits am Erfassungsort ausschließlich wesentliche Sensordaten zu analysieren und diese mit unübertroffener Effizienz, Präzision und Energieeffizienz zu verarbeiten. Der Sequora von BrainChip ist ein leistungsfähiger digitaler KI-Prozessor für GenAI und andere große Modelle, die auf Zustandsraumarchitekturen basieren. Die Technologie von BrainChip kommt branchenübergreifend zum Einsatz, unter anderem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, industrielles Internet der Dinge, Gesundheitswesen, Verbrauchergeräte und Wearables. Erfahren Sie mehr unter www.brainchip.com.

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