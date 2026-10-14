Die Bank of America-Aktie befand sich bereits in den beiden letzten Monaten auf Talfahrt und erlebt am Mittwochmittag einen weiteren herben Kursrückschlag von über -6%. Was steckt hinter der schwachen Performance und ergibt sich für Anleger dadurch eine günstige Einstiegsgelegenheit? Unerwartet schwach Auslöser des heutigen Kursrückgangs der Bank of America-Aktie war die Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal. Sie blieben insgesamt etwas hinter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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