DJ US-Realeinkommen sinken im September um 0,5 Prozent
DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im September gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gefallen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im August ein Rückgang um 0,1 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug im September saison- und inflationsbereinigt 386,76 US-Dollar nach 388,75 Dollar im Vormonat.
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October 14, 2026 08:50 ET (12:50 GMT)
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