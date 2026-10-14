Bei CoreWeave (ISIN: US21873S1087) wächst das Auftragsbuch in einem Tempo, das selbst in der KI-Branche auffällt. Der Cloudanbieter vermietet Rechenleistung auf Basis von Nvidia-Chips an Entwickler von KI-Modellen. Ende Juni lag der Auftragsbestand bei 104,2 Milliarden Dollar, bis Mitte August kamen nach Unternehmensangaben mehr als 25 Milliarden Dollar an neuen Zusagen hinzu. Allein diese sechs Wochen brachten mehr Aufträge als der gesamte Bestand Ende 2024. Trotzdem notiert die Aktie weit unter ihrem Rekordhoch vom Oktober des Vorjahres. Ein Grund dafür sind die langfristigen Mietverpflichtungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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