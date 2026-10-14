Die Hardwarehersteller Hewlett Packard Enterprise (ISIN: US42824C1099) und Dell Technologies (ISIN: US24703L2025) gehören zu den großen Gewinnern des Börsenjahres 2026. Bis zum 13. Oktober hat sich die HPE-Aktie seit Jahresbeginn fast verdreifacht, Dell legte sogar um rund 355 Prozent zu. Auch der Speicherspezialist NetApp hat seinen Wert mehr als verdoppelt. Am 14. Oktober folgte nun ein Dämpfer. Die britische Bank Barclays stufte alle drei Titel von Overweight auf Equal Weight herab, also auf eine marktneutrale Gewichtung. Die Analysten bezweifeln, dass hinter den starken Umsätzen bereits ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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