Selten waren sich Analysten bei einer Aktie so uneinig wie derzeit bei AST SpaceMobile (ISIN: US00217D1000). Das Unternehmen baut ein Satellitennetz auf, das ganz normale Smartphones direkt aus dem All mit Mobilfunk versorgen soll. Auslöser der neuen Debatte ist SpaceX. Am 8. Oktober kündigte der Raumfahrtkonzern an, 14 Megahertz Funkspektrum im 800-Megahertz-Band kaufen zu wollen. Spektrum ist gewissermaßen die Leitung, über die drahtlose Daten fließen. Anleger lasen daraus, dass SpaceX bald ein eigenes Mobilfunkangebot starten könnte. Die Aktie von AST verlor deshalb am Folgetag mehr als zehn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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